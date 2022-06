Odabrana tri najbolja crnogorska start up-a

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Najbolja tri crnogorska start up-a odabrana su na finalu BoostMeUp predakceleracijskog start up programa – Montenegro pitching competition održanog u četvtak u hotelu The Chedi Luštica Bay u Tivtu.

Na takmičenju su odabrana tri tima sa najvećim potencijalom za uspjeh na globalnom tržištu. Pobjednik je tim Flash, drugoplasirani je tim Spectro, dok je treće mjesto pripalo timu BeBeep.

Na takmičenju je osam timova predstavilo svoje inovativne ideje, potencijalnim investitorima i predstavnicima nacionalne i međunarodne biznis zajednice.

Flash pokreće digitalnu bankarsku revoluciju i transformiše tradicionalne pristupe plaćanju u moderne i jednostavne. Prateći potrebe savremenog korisnika, kreirali su rješenje koje u jednoj platformi spaja banke, korisnike i trgovce, omogućavajući im centralizovano upravljanje svim svojim finansijskim i potrošačkim navikama.

Spectro je inteligentan servis za detekciju vatre. Riječ je o AI softveru koji funkcioniše kao nadogradnja bilo kom tipu nadzornog alata koji ima IP konekciju, čineći ga inteligentnim na način davanja povratne informacije klijentu o stanju na terenu koji se snima, po pitanju požara.

BeBeep „carpooling“ platforma omogućava korisnicima jednostavniji i udobniji prevoz, kao i da uštede novac na međugradskim putovanjima tako što će podijeliti troškove (benzina i putarina) sa jednim ili više drugih korisnika.

Nagrade najboljim timovima uručila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, a ujedno i predsjednica žirija Biljana Šćepanović, koja je izrazila zahvalnost i istakla da joj je zadovoljstvo što je imala priliku da čuje sve ideje.

„Nadam se da ćemo svi zajedno stati uz sve one u čije ideje vrijedi ulagati, razrađivati ih kako bi postale prisutne na našem tržištu, doprinijele ne samo ekonomskom razvoju ove zemlje, nego i generalno gledano, razvoju svijeta i čovječanstva“, rekla je Šćepanović.

Osim glavnih, uručena je i specijalna nagrada, odnosno odlazak u Sjedinjene Američke Države (SAD) za četiri tima, koju je obezbijedio Digital Den Hub, preko njihovog Montenegro Technology and Startup Bridge programa. Specijalna nagrada pripala je timovima Flash, Honey Swat, Butt Made i Spectro.

Oni će imati priliku da u četiri države u SAD-u razgovaraju sa potencijalnim investitorima i predstave im svoje ideje.

Timovima je specijalne nagrade uručio osnivač Digital Den Hub-a Darko Ivanović, koji je kazao da će, oslanjajući se na Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, pokušati da timove u SAD ne šalju „praznih ruku“.

„Potrudićemo se da imaju neku investiciju, što će im povećati vrijednost pred američkim investitorima pri čemu nećemo ići na manje cifre“, kazao je Ivanović.

Izvršni direktor Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, Đorđije Malović, rekao je da su svi timovi sjajni i poželio im sreću.

„Ovi timovi su pokazali zašto su baš njihovih osam ideja najbolje, najinovativnije, najkreativnije ideje trenutno u Crnoj Gori“, kazao je Malović.

Rukovodilac programa Aleksandar Janičić naglasio je da postoji ogroman potencijal između naučno istraživačke zajednice i kompanija iz Crne Gore.

„Jako mi je drago da ovakvi događaji okupljaju ključne ljude i da idemo ka nekim značajnijim rezultatima kada je u pitanju razvoj naše inovativne i tehnološke zajednice u Crnoj Gori“, kazao je Janičić.

Janičić je podsjetio da program BoostMeUp predstavlja inovativnu platformu koja pruža mogućnost svim ljudima koji su nosioci inovativnih ideja da te ideje razviju.

On je naveo da je program namijenjen idejama u ranoj fazi razvoja, da su obezbijedili neophodne finansijske i nefinansijske resurse, te pružili mogućnost timovima da kroz devetomjesečni program urade puno toga.

„Uspjeli smo da razvijemo ključne segmente, poslovne modele, da istražimo i validiramo ideje na tržištu, uradimo strategije prava zaštite intelektualne svojine i da za određene ideje predamo patentne prijave u Ženevi“, rekao je Janičić.

On je podsjetio i na nedostatak koji ima Crna Gora po pitanju novih snaga, novih znanja i mladih ljudi koji bi, kako je istakao, trebalo da budu nosioci ideja u narednom periodu.

BoostMeUp program implementira konzorcijum partnera na čelu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore i kompanijama Amplitudo i Crnogorski Telekom, uz finansijsku podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

