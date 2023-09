Starbucks stiže u Crnu Goru početkom naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi objekat poznatog američkog lanca kafeterija Starbucks početkom naredne godine biće otvoren u Crnoj Gori, najavljeno je na sastanku izvršnog direktora turske kompanije Zeren Holdin, Mustafe Yigita i premijera Dritana Abazovića.

Kompanija Zeren Holdin zakupila je franšizu američkog lanca.

Iz Vlade su rekli da je Yigit upoznao Abazovića sa njihovom namjerom da prvi objekat Starbucks otvore u Crnoj Gori.

On je obavijestio Abzovića da je u toku završetak svih potrebnih procedura.

Navodi se da su turski privrednici upoznali Abazovića sa svojim petogodišnjim radom u Crnoj Gori, kao i ambicioznim investicionim planom u više oblasti, poput bankarstva i nekretnina.

Abazović je zahvalio na posvećenosti Crnoj Gori i ohrabrio da nastave sa ulaganjima.

On je, kako se navodi, posebno naglasio značaj dolaska svjetskih brendova, kao što je Starbucks, na crnogorsko tržište, napominjući da je Vlada spremna da u svakom momentu pomogne stranim investitorima.

