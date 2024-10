Štajnmiler: Beranski aerodrom imaće tri hiljade radnika

Berane, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija beranskog aerodroma mogla bi da počne na proljeće naredne godine, saopštio je njemački investitor Majk Štajnmiler, koji već četiri godine pregovara sa Vladom o valorizaciji vazdušne luke.

Finansije su, prema njegovim riječima, spremne, studija izvodljivosti – pozitivna, a čeka se „zeleno svjetlo“ izvršne vlasti, javlja Radio Crne Gore.

Aerodrom će zapošljavati tri hiljade radnika, a najniža plata biće 1,5 hiljada EUR, prenosi portal RTCG.

“Mi smo spremni i samo želimo da počnemo”, poručio je Štajnmiler na beranskom aerodromu obraćajući se prisutnjima na hidro-avio regati.

On o reaktiviranju vazdušne luke već četiri godine pregovara sa Vladom. Tim od 80 ljudi iz raznih oblasti radi na projektu, a nedavno je pokrenut sajt i objavljeno kako će izgledati aerodrom.

“Studija izvodljivosti je završena i veoma je pozitivna. Nadamo se da bi na proljeće naredne godine mogli početi sa reaktivacijom zgrade aerodroma. Finansije su spremne. Mi samo čekamo konačno odobrenje Vlade da se počne sa projektom”, saopštio je Štajnmiler.

On je dodao da će biti otvoreno tri hiljade radnih mjesta, dok će za deceniju biti angažovane dodatne dvije hiljade.

“I to što je najvažnije za ovaj dio Crne Gore i Berane, pošto znamo da su ovdje malo niže plate, najmenja plata naših zaposlenih biće 1,5 hiljada EUR”, kazao je Štajnmiler.

On je naveo da za građane koji žive u blizini aerodromske piste i čije kuće bi trebalo da se ruše, ima fer ponudu.

“Napravićemo apartmansko naselje sa stotinu apartmana i vlasnicima kuća ponudićemo polugodišnji besplatan smještaj”, poručuje Štajnmiler.

I već četiri godine zaključana autobuska stanica u Beranama mogla bi dobiti novo ruho, ali i mjesto.

“Planiramo da modularno ugradimo autobusku stanicu kako bi bila dio kompleksa aerodroma”, rekao je Štajnmiler.

Neće trošiti struju, jer vazdušna luka neće biti priključena na mrežu crnogorskog elektrosistema, već će je sama proizvoditi.

“Prema standardima EU proizvodićemo energiju bez CO2 zagađivanja. Tako će ovaj aerodrom imati prvi CO2 free status u svijetu, dakle, biće prvi energetski nezavistan i održiv aerodrom u svijetu. Prerađivaćemo čak i kišnicu i pretvarat je u tehničku ili pitku vodu”, saopštio je Štajnmiler.

Opsluživaće putnike 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove. Biće rezervisan za kargo letove, što je, kako je kazao, unaprijed dogovoreno.

Vlasnik kompanije Elite Private Jet Services preselio se u Crno Goru i osnovao novu, Aerodrom Berane.

