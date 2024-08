Stagnacija cijena nafte nakon pet dana rasta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u utorak su se stabilizovale na međunarodnim tržištima nakon petodnevnog rasta, jer investitore brinu procjene o smanjivanju globalne potražnje.

Cijena barela na londonskom tržištu u utorak je ostala skoro nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje, na 82,22 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo takođe po nepromijenjenoj cijeni, od 80,05 USD.

Na oba tržišta su cijene porasle u ponedjeljak, peti trgovinski dan zaredom. Pritom je u Londonu cijena barela skočila više od tri odsto, a na američkom tržištu više od četiri odsto, prenosi Hina.

“Trgovci sirovom naftom suočeni su s geopolitičkim izazovima zbog još jednog sukoba između Izraela i Irana. No, osim u slučaju da naftna i plinska postrojenja budu direktno pogođena, dalji rast cijena nije održiv zbog neizvjesne potražnje. Čak je u ponedjeljak i Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC), do sada najoptimističniji prognostičar potražnje, smanjio svoje projekcije usljed zabrinutosti zbog smanjenja kineskog uvoza”, rekao je nezavisni analitičar, Gaurav Sharma.

U utorak je Međunarodna agencija za energiju (IEA) zadržala svoju procjenu rasta globalne potražnje za naftom u ovoj godini nepromijenjenom, ali je smanjila svoju procjenu za narednu godinu.

OPEC je objavio da je u ponedjeljak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,75 USD, na 79,8 USD.

