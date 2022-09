Srbija zabranila izvoz mlijeka

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Vlada Srbije danas je donijela odluku o zabrani izvoza sirovog i pasterizovanog mlijeka, osim za Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

Iz Vlade je saopšteno da je takva odluka donijeta u cilju omogućavanja redovnog snabdijevanja stanovništva mlijekom i sprečavanja odliva sirovine van granica zemlje, prenosi Tanjug.

Vlada je donijela izmijenjenu uredbu o ograničenju visine cijena osnovnih životnih namirnica, koja će važiti do 30. septembra.

Izmjenom uredbe se ograničava cijena UHT (dugotrajnog ili sterilizovanog) mlijeka od 2,8 odsto mliječne masti u pakovanju od jednog litra na 128,99 dinara.

Takođe, pored ograničenja cijene UHT mlijeka, ograničene su i trgovačke marže, kako bi se spriječile spekulantske aktivnosti na tržištu.

“Vlada Srbije, uz punu budnost, nastavlja da prati stanje, pri čemu će obezbijediti dovoljne količine mlijeka za potrebe građana”, navedeno je u saopštenju.

