Spremni da pomognu snažnijem razvoju crnogorskog tržišta kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Istanbulska berza, kao trenutno najveći akcionar Montenegroberze sa pravom upravljanja, prepoznala je potencijal za snažniji razvoj tržišta kapitala i želi da pomogne Crnoj Gori na tom putu, saopštio je pomoćnik generalnog direktora Istanbulske berze, Güzhan Gülay.

„U tom pravcu, spremni smo da, kroz transfer znanja, iskustava i tehnologija, pomognemo Montenegroberzi i razvoju crnogorskog tržišta kapitala“, rekao je Gülay na na sastanku sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem.

Sagovornici su se, kako je saopšteno iz CBCG, saglasili u ocjeni da Turska i Crna Gora imaju veoma dobre sveukupne odnose i ekonomsku saradnju koja je u usponu.

Iz CBCG su rekli da su turski investitori sve više zainteresovani za ulaganje u Crnu Goru, što potvrđuju i podaci o stranim direktnim investicijama iz ove zemlje.

Prema preliminarnim podacima, ukupan priliv stranih direktnih investicija iz Turske u prošloj godini iznosio je 78 miliona EUR.

Žugić je upoznao sagovornike sa stanjem u bankarskom sektoru i aktivnostima koje CBCG sprovodi u pravcu snaženja finansijske stabilnosti.

Sagovornici su izrazili očekivanje da će saradnja dvije zemlje u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena i dogovorili nastavak komunikacije.

Sastanku je prisustvovao i savjetnik za trgovinske odnose pri Ambasadi Turske u Crnoj Gori, Erdal Karaömeroğlu.

