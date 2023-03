Spreman memorandum za aerodrom u Beranama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o valorizaciji aerodroma u Beranama, između njemačkog investitora Majka Štajnmilera, crnogorske Vlade i Opštine Berane, trebalo bi da u narednih deset do 15 dana bude potpisan u tom gradu.

To je portalu RTCG kazao Štajnmiler, nakon što je održan sastanak u Vladi, kao i poslije izjave predsjednika Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldina Dobardžića, da aerodrom u Beranama neće negativno uticati na poslovanje te kompanije.

“Prilikom razgovora u Vladi, sa premijerom Dritanom Abazovićem i Dobardžićem, ja sam priložio pisane garancije koncerna koji stoji iza mene da će isfinansirati projekat. Sada sam u kontaktu sa Vladinim pravnim ekspertima koji su mi saopštili da je nacrt memoranduma već urađen i da je na provjeri. Nadam se da ćemo taj memorandum potpisati u Beranama u narednih deset do 15 dana, zajedno sa predsjednikom Vlade i predsjednikom Opštine”, kazao je Štajnmiler.

I Dobardžić je, nakon posljednjeg sastanka u Vladi, za Televiziju Crne Gore kazao da su napravljeni prvi konkretni pomaci i da će memorandum o saradnji biti brzo potpisan.

On je objasnio da će memorandum najprije biti usvojen kao dokument na Vladi, a onda potpisan između tri strane.

“Korak nakon toga koji bi trebalo uraditi jeste da Ministarstvo kapitalnih investicija u planu za koncesije već za ovu godinu, koja je aktivna, datumski se vezuje za kraj aprila, uvrsti i davanje Aerodroma u Beranama za koncesiju”, kazao je Dobardžić u emisiji Mreža na TVCG.

On je istakao da Vlada koncesije može izdati na 30 godina, dok Skupština može trajanje koncesija odrediti i duplo duže, odnosno na 60 godina.

“Ogromni su benefiti za razvoj prvo turizma Crne Gore, kada je u pitanju restauracija aerodroma”, kazao je Dobardžić.

Dobardžić je naglasio da aerodrom u Beranama neće biti konkurencija preduzeću Aerodromi Crne Gore.

“Investitor primarno razmišlja da razvija kargo saobraćaj, što znači da aerodrom u Beranama neće biti konkurencija Aerodromima Crne Gore, jer mi smo primarno okrenuti ka putničkom saobraćaju”, objasnio je Dobardžić.

