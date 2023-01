Spremaju naloge za nova hapšenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) planira da uskoro proširi istragu u predmetu pronevjere više od 14 miliona EUR u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB), saznaju Vijesti iz više nezvaničnih izvora.

Kako piše list, biće izdati nalozi za hapšenje službenika za koje vjeruju da su bili uključeni u “skidanje” novca sa računa VIP klijenata najveće crnogorske banke.

Na spisku osumnjičenih, prema tim informacijama, mogli bi se naći službenici servisa privatnog bankarstva CKB-a, ali i osoba iz nekadašnjeg menadžmenta banke, zbog sumnje da su imali udjela ili prikrivali milionsku pronevjeru novca sa računa gotovo 200 klijenata banke.

U dosadašnjem dijelu istrage, po nalogu tužioca Vukasa Radonjića, 18. januara ove godine uhapšena je službenica CKB-a, Daliborka Spasojević, koja se sumnjiči da je u periodu od 2010. do sredine februara prošle godine, kao odgovorno lice u CKB-u, učinila produžena krivična djela – zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave u produženom trajanju.

CKB banka je 20. februara prošle godine podnijela SDT-u krivičnu prijavu protiv Spasojević i njenog kolege, privatnog bankara Pavla Lakovića, zbog indicija da su odgovorni za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju.

OTP grupa je krajem aprila dostavila novu krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg izvršnog direktora Pala Kovača, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u privrednom poslovanju, a prije toga on je u septembru 2021. godine razriješen dužnosti.

I nakon odlaska iz banke, Kovač je ostao kao najveći pojedinačni klijent Privatnog bankarstva CKB banke što je bilo čudno novom menadžmentu, tvrdi sagovornik Vijesti.

SDT je tokom istrage o milionskoj pronevjeri novca u banci, preko sistema Privatnog bankarstva, došlo do podataka da su zaposleni vodili dvostruko knjigovodstvo kako bi uspjeli da odrade veliki broj transfera novca sa računa na račun VIP klijenata.

U milionskoj mreži brojnih zloupotreba unutar sistema CKB na meti su se našli poznati crnogorski sportisti, treneri i menadžeri, biznismeni koji su godinama kao klijenti banke imali VIP status i mogućnost da bankarske transakcije obavljaju preko “privatnih bankara” kroz servis Privatnog bankarstva.

Podaci SDT-a ukazuju da je osumnjičena Spasojević koristila poznanstvo i to što su joj VIP klijenti vjerovali, pa je tako kroz sistem banke, mimo njihovog znanja mešetarila novcem i pokrivala manjak na nekim pozicijama, kako bi na taj način izbjegla da se upali alarm unutar zaštite sistema banke.

Tužilaštvo je angažovalo vještake finansijsko-ekonomske struke da pokušaju da dokuče kako je funkcionisao sistem prevare unutar banke, ko je imao i kakvu ulogu tokom zloupotrebe novca, te gdje su završili milioni koji su ukradeni sa računa velikih klijenata.

U sistemu banke na meti zlupotrebe bili su klijenti koji zbog sistema zaštite i čestog mijenjanja brojeva telefona, nijesu imali uključen e-banking sistem, kako bi preko SMS poruke u svakom trenutku bili obavještavani o prilivu i odlivu novca sa računa i depozita.

SDT je tokom izviđajnog postupka od banke tražilo obimnu dokumentaciju o transferu novca unutar servisa privatnog bankarstva.

Milionska pronevjera u servisu privatnog bankarstva CKB-a otkrivena je prije prošle Nove godine, kada su tokom interne kontrole uočene brojne čudne transakcije i prebacivanje novca sa računa na račun VIP klijenata.

OTP grupa je ljetos uspjela da vrati klijentima sav novac, koji je tokom godina mešetarenja unutar sistema banke nestao sa računa.

