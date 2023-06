Sporne dvije plaže Instituta Igalo

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević”, prema riječima vršioca dužnosti direktora, Sava Marića, ima veoma loša iskustva sa realizacijom tendera za zakup plaža jer se na njima preko trećih lica prijavljuju raniji korisnici kupališta, sa kojima su ugovorni aranžmani bili zloupotrijebljeni.

On je to Vijestima kazao nakon što se redakciji obratio zaposleni u Institutu Predrag Banićević, koji tvrdi da su plaže pod oznakama 3C i 5B koje drži Insitut Igalo date u zakup bez javnog tendera.

“Ove dvije plaže Marić, u vremenu kada radnici ne primaju plate, ne izdaje u zakup putem tendera i tako prihoduje novac za Institut. On to radi na svoju ruku, mimo redovne zakonske procedure i dodjeljuje ih osobama koje je on odabrao”, tvrdi Banićević i dodaje da smatra da ima pravo da učestvuje na tenderu kao i svi građani.

Marić je u odgovoru kazao da Institut još nije pokrenuo postupak pribavljanja potrebne dokumentacije sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom za zaključenje potencijalnih ugovora o zakupu sa zainteresovanim licima”.

On je dodao i da Institut Igalo nije obveznik po Zakonu o javnim nabavkama.

Banićević tvrdi da je plaža 3C izdata prošle godine i da ugovor za nju nisjeu radili pravnici Instituta, dok je kako kaže, kupalište 5B isparcelisano pri čemu je kafe baru Romana za terasu izdata parcela od 60 metara iako je prava kvadratura veća.

On je naveo da je i to učinjeno bez tendera i da javnost o statusu plaže 3C, za sada ništa ne zna.

Banićević je kazao da je razgovarao sa izvršnim direktorom Morskog dobra Mladenom Mikijeljem, koji mu kako navodi, potvrdio da Institut kao javno preduzeće ne drži tu plažu i da je u obavezi da raspiše tender. Iz Morskog dobra su Vijestima kazali da su ova dva kupališta Institutu ustupljena prema ugovorima iz 2019. godine i da su za oba utvrđene naknade za korišćenje.

“Nemamo informaciju da su predmetna kupališta data u podzakup, po zapisnicima koje je sačinila ovlašćena Služba Javnog preduzeća”, navodi se u odgovoru.

Iz Morskog dobra su istakli i da ugovori zaključeni 2019. godine ukoliko su produženi redovnim godišnjim Aneksom, važe do kraja ove godine.

