Spajić: Zajedno možemo spasiti Institut Igalo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Velikim naporima Vlade i uz svesrdnu podršku manjinskog akcionara, koji je pokazao društvenu odgovornost, konačno je trasiran put ka spasu Instituta „Simo Milošević“, saopštio je premijer Milojko Spajić.

Spajić se u saopštenju obratio povjeriocima Instituta, zahvalivši im na razumijevanju i podršci iskazanoj u najtežim trenucima za medicinsko-rehabilitacioni centar, koji je u većinskom državnom vlasništvu.

“I pored dugovanja koje ste trpjeli kao povjerioci, nastavili ste redovno da snabdijevate, odnosno pružate usluge ovoj, za sve naše građane, izuzetno dragocjenoj ustanovi, i tako omogućili da Institut nastavi da posluje i pored višemjesečne blokade računa”, kazao je Spajić, prenosi portal RTCG.

Ovim putem, kako je kazao, donosi i dobre vijesti.

“Velikim naporima Vlade i uz svesrdnu podršku manjinskog akcionara, koji je pokazao društvenu odgovornost, napokon smo na pravom putu da odblokiramo račun i omogućimo funkcionisanje i razvoj Instituta, koji ima ogroman potencijal da donese dodatnu vrijednost turizmu i državi uopšte“, dodao je Spajić.

On je kazao da od momenta stupanja na dužnost, 44. Vlada ulaže velike napore u cilju pronalaženja na zakonu utemeljenog rješenja za taj izuzetan medicinski, turistički i imovinski resurs Crne Gore.

S obzirom na to da su, kako je naveo, uz sva ograničenja koja im nameće Zakon o kontroli državne pomoći, konačno trasirali put ka spasu Instituta, Spajić je zamolio za dodatno razumijevanje u narednih ne duže od šest mjeseci, za već postojeća dugovanja te kompanije.

“Konkretno, da bi nakon deblokade računa država mogla da obezbijedi neophodna sredstva za funkcionisanje Instituta i servisiranje svih dugovanja, shodno Zakonu o kontroli državne pomoći, neophodno je usvojiti Plan restrukturiranja, koji će podrazumijevati biznis strategiju i niz mjera kako bi Institut profitabilno poslovao“, rekao je Spajić.

Za donošenje kredibilnog Plana restrukturiranja biće potrebno šest mjeseci i isti će predvidjeti investicije u unapređenje kapaciteta i obezbjediti sredstva za izmirenje svih zaostalih obaveza.

„Uvjeren sam da je zajednička želja, što su odnosom već dokazali, da ovaj državni dragulj nakon realizacije predmetnog Plana restrukturiranja, ponovo bude pouzdan partner u biznisu vašim kompanijama. Shodno ovome, potpuno sam siguran da ćemo u procesu oporavka, koji, garantujem neće ostati samo na riječima, imati i vašu punu podršku”, zaključio je Spajić.

Vlada će zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom Instituta, Vile Oliva, riješiti pitanje deblokade računa tog preduzeća od 7,3 miliona EUR, u čemu će učestvovati po pola.

