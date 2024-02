Spajić: Velike infrastrukturne projekte završiti do 2030.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je loše upravljala velikim građevinskim projektima u prošlosti, ocijenio je premijer Milojko Spajić i najavio brojne infrastrukturne projekte čija se realizacija očekuje do 2030. godine.

On je u intervjuu za Financial Times govorio o praksama ranijeg zaduživanja, konkretno u kontekstu kredita za auto-put.

“Crna Gora je loše upravljala velikim građevinskim projektima u prošlosti, poput ugovora iz 2014. za kratku dionicu auto-puta koji je privredu izložio kineskom kreditu od milijardu USD – četvrtinu tadašnjeg godišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje – i koristila ključnu infrastrukturu, uključujući važne morske luke, kao zalog”, kazao je Spajić.

On je naveo da je Podgorica naučila lekciju i smanjila tu izloženost na znatno ispod deset odsto BDP-a.

Prema riječima Spajića, mogućnosti za investitore su brojne i obuhvataju velike infrastrukturne projekte: poput auto-puteva duž Jadranskog mora i prema Srbiji, kao i nekoliko modernizacija aerodroma, morskih luka i željeznice.

On je kazao da bi ti projekti trebalo da budu završene do kraja 2030. godine.

Spajić je u intervjuu najavio da Crna Gora nastoji da ostvari članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine.

On je, u kontekstu evropske integracije, kazao da bi Crna Gora mogla da napreduje brzo.

“Naša strategija je da budemo 28. članica do 2028. godine“ poručio je Spajić.

U tekstu se konstatuje da je Crna Gora uvela pravosudne reforme, povećala iznos prosječne plate, ograničila upotrebu gotovine u velikim transakcijama kao što su one sa nekretninama da bi se iskorijenilo pranje novca, te radi na suzbijanju organizovanog kriminala.

“Reforme bi trebalo uskoro da budu nagrađene, inače koja je poenta pristupa zasnovanog na zaslugama” konstatuje se u tekstu, a FT podsjeća da je komesar EU za susjedstvo i proširenje, Oliver Varhelji, rekao da će kandidature za pristupanje zemalja Balkana biti „ubrzane“, ali da je na njima da „dokažu da treba da budu brzo primljene“.

Spajić je ukazao na potrebu većeg izdvajanja za odbranu od država članica NATO-a i dodao da je poruka koju dobija od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) – da žele da vide veće i aktivno učešće svih saveznica u okviru alijanse.

“Mi smo saglasni – svako treba da bude konstruktivan i kredibilan partner”, zaključio je Spajić.

