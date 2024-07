Spajić: Valorizacija resursa i infrastrukturni projekti garant razvoja Berana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Valorizacija resursa i infrastrukturni projekti garant su razvoja Opštine Berane, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Berane, kazao da je uvjeren da građanke i građani Berana dijele spremnost da, tradicionalno afirmišući bogatstvo različitosti, društveni dijalog i slogu, još snažnije nastave da doprinose reformskim procesima i valorizaciji sveukupnih opštinskih resursa.

„Započeti kapitalni projekti u sjevernoj regiji i oni koje ćemo kao prioritetne vrlo brzo pokrenuti, doprinijeće da zajedničkim naporom i održivim upravljanjem ostvarimo privredne uspjehe, na korist svih građana Berana. Seoski, etno i planinski turizam, kao i bolja iskorišćenost agrarnog, šumskog i vodoprivrednog potencijala, razvojna su šansa opštine“, naveo je Spajić.

On je čestitao opštinski praznik koji nas, kako je rekao, podsjeća na neizmjernu snagu pravdoljublja, zajedništva i solidarnosti.

“To su temelji uspjeha, koje baštini i naša generacija, okupljena oko nastojanja da Crnoj Gori obezbijedi prosperitetnu budućnost“, naveo je Spajić u čestitki.

