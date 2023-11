Spajić: Uložićemo napor da Pljevlja zauzmu lidersko mjesto u procesu razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će uložiti maksimum napora da Pljevlja zauzmu lidersko mjesto u procesu razvoja, rekao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je sa ministrima prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i rudarstva i energetike Jankom Odovićem i Sašom Mujovićem, posjetio Opštinu Pljevlja gdje su se sastali sa lokalnim rukovodstvom i menadžmentom Rudnika uglja i Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

„Pljevlja će dobiti pažnju koju odavno zaslužuju. Uložićemo maksimum napora da ovaj grad zauzme lidersko mjesto u procesu razvoja – baš kako mu i pripada”, poručio je premijer na sastanku sa predsjednikom Opštine Dariom Vranešom.

Iz Vlade je saopšteno da je na sastanku sa rukovodstvom Rudnika uglja bilo riječi o poslovanju kompanije sa posebnim akcentom na projekat Izmještanja korita rijeke Ćehotine.

„Ovaj projekat je važan i kao takav u vrhu prioriteta Ministarstva energetike i rudarstva. Imaćete našu punu podršku”, kazao je Mujović.

Navodi se da je tokom razgovora sa predstavnicima EPCG ocijenjeno da je kompanija u velikom investicionom zamajcu što potvrđuju projekti vrijednosti oko 100 miliona EUR, među kojima su: Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane, Toplifikacija i izgradnja hidroelektrane Otilovići.

Dodaje se da su predstavnici menadžmenta dvije kompanije informisali Spajića sa poslovanjem i izrazili zadovoljstvo poslovnim rezultatima koji daju razloga za optimizam.

“Na sastancima je ocijenjeno da je potrebno intenzivirati aktivnosti na boljoj valorizaciji energetskih potencijala sa posebnim akcentom na poštovanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 27”, kaže se u saopštenju.

Poručeno da je bliska saradnja Vlade, lokalne samouprave i privrede siguran put razvoja koji će život građana Pljevalja učiniti kvalitetnijim i boljim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS