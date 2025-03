Spajić: U trezoru preko milijardu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U državnom trezoru je trenutno preko milijardu EUR, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da nijedan euro zaduženja neće otići u potrošnju.

„Mi ćemo izlaziti na tržište obveznica redovno. Izašli smo sa 4,8 odsto kamatnom stopom, što je fantastičan rezultat“, rekao je Spajić u Skupštini u okviru Premijerskog sata.

On je naveo da će novac biti korišćen isključivo za vraćanje starih kredita i dijelom kapitalne investicije.

„U trezoru, uz novac koji imamo, imamo preko milijardu EUR likvidnosti. I ona se neće koristiti za potrošnju, plate, penzije i socijalna davanja, jer imamo suficit tekućeg budžeta“, kazao je Spajić odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Nikole Milovića.

On je pitao da li se podaci od ekonomskoj aktivnosti na kraju prošle godine i prva dva mjeseca mogu shvatiti kao javno priznanje Vlade da je populističko-potrošački ekonomski model doživio sunovrat.

Spajić je naveo da neće nijedan euro zaduženja otići u potrošnju.

„Kamate su dio tekuće potrošnje, nijesu dio vraćanja kredita. Mi moramo da se finasnijski opismenimo najzad. Kamate su dio tekućeg budžeta i kada prihodima pokrivamo tekuće rashode, odnosno imamo suficit, smanjujemo zaduženje po bruto domaćem proizvodu (BDP)“, objasnio je Spajić.

On je naveo da je, kada je postao ministar, neto dug po BDP-u bio skoro 90 odsto.

„Neto dug je pao na 50 i nešto posto. Osim toga, zadnje četiri godine imamo fiskalni deficit u prosjeku ispod tri odsto. Sada se pripremamo ne samo da uđemo u EU nego i u eurozonu. Suštinski ćemo biti spremni za ulazak u eurozonu i to je velika činjenica i pripremljenost naše ekonomije za veliku evropsku utakmicu“, rekao je Spajić.

On je dodao da je BDP kada je postao ministar bio 4,2 milijarde, a sadašnji je skoro dupliran.

