Spajić: Razvojnim projektima do boljeg životnog standarda na sjeveru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivnija saradnja i sprovođenje brojnih razvojnih projekata trebalo bi da u narednom periodu podignu životni standard građana, naročito u sjevernoj regiji, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je, čestitajući Dan opštine Petnjice, rekao da su održiva iskorišćenost hidro i šumskog potencijala, intenzivniji razvoj autentične poljoprivredne proizvodnje i domaće radinosti, kao i etno i seoskog turizma, garancija za realan i brz napredak te lokaln smouprave.

Spajić je poručio da je siguran da će se kroz kvalitetnu saradnju sa lokalnim samoupravama postići ravnomjeran i održiv razvoj, te zaustaviti socijalno raslojavanje i odliv stanovništva sa sjevera.

„Neizmjeran je doprinos žitelja bihorskog kraja razvoju našeg društva kao raznolike, multietničke i muiltikulturalne zajednice, sa velikim postignućima u svim oblastima. Stanovnici Petnjice i njene okoline, kao i njihovi preci, svojom darovitošću i čuvanjem autohtonih tekovina, ostavljaju dubok stvaralački trag, prepoznat u nacionalnim i međunarodnim okvirima“, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS