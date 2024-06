Spajić: Prosječna plata biće hiljadu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna plata u Crnoj Gori biće hiljadu EUR, saopštio je predsjednik Vladei lider Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

On je, na konstitutivnoj sjednici podgoričkog PES-a, kazao da mu je svaki euro u državi veliki, prenosi portal RTCG.

“Ne dam ga. Budžetska inspekcija biće strah i trepet u državi. Mnoge će ekipe da zaglave zbog nje, ali i zbog poreske inspekcije koje pravimo. Došlo je vrijeme od nule da pravimo neke stvari i to ubrzano radimo. Na pragu smo dobijanja IBAR-a i realizacije Evrope sad 2”, poručio je Spajić.

On je dodao da će razlika između bruto i neto zarade biti izuzetno mala, a da će prosječna plata biti hiljadu EUR.

“Bićemo deset kopalja ispred svih. Bruto zarada će biti najniža u regionu. Bićemo najkonkuretniji. Privredniku je bitna bruto zarada, a cijena rada biće najjeftinija. U isto vrijeme crnogorski radnik biće najzadovoljniji, jer će mu neto plata biti najvisočija”, saopštio je Spajić.

