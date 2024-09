Spajić: Nikšić da bude regionalni lider u promociju novih tehnologija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kvalitetna rješenja i održivi biznis planovi preduslov su da Nikšić bude jedan od regionalnih lidera u promociji novih tehnologija i savremene industrije, saopštio je premijer Milojko Spajić čestitajući Dan opštine.

„U nacionalnom interesu je da ovaj rasadnik talenata i grad velikih prirodnih resursa, bude mjesto sa što više proizvođača finalnih proizvoda, koji inovativnim sadržajima nude priliku mladim kreativnim ljudima da se vrate i u njemu planiraju budući život”, naveo je Spajić u čestitki.

On smatra da će bolja saobraćajna infrastruktura istaći će prednosti koje posjeduje bogato Nikšićko polje.

Spajić je kazao da je grad pod Trebjesom simbol je viševjekovne borbe za slobodu, trijumfa nacionalnog ponosa i univerzalnih vrijednosti, koje su dale najuzvišenije primjere hrabrosti, solidarnosti i neimarstva.

„Vrijeme je da Opština, koja je bila dominantni nosilac crnogorske privrede, započne novu stranicu ekonomskog napretka”, poručio je Spajić.

On je dodao i da Nikšić baštini duh bespoštednog pravdoljublja i jednakosti, neizmjerno doprinoseći da Crna Gora bude država socijalne pravde.

