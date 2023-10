Spajić: Ne ukida se Fond PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) će ostati u formatu koji je trenutno, a razmotriće se nivo poreza i doprinosa na rad, saopštio je premijer Milojko Spajić komentarišući sprovođenje programa Evropa sad 2.

On je dodao da će se program Evropa sad 2 sprovesti na isti način kao i Evropa sad 1 i da je cilj održivi način povećanja zarada.

“Što se tiče Fonda PIO, on se neće ukinuti. Kao što se nije ukinuo ni Fond za zdravstvo, niti je ikada imao nulu u budžetu. Znači, Fond PIO će da ostane u formatu koji je trenutno, s tim što ćemo da razmotrimo nivo poreza i doprinosa na rad. Takođe, neće biti ni povećanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), a neće biti ugrožene ni penzije”, rekao je Spajić na prvoj konferenciji za novinare nakon konstitutivne sjednice Vlade.

On je napomenuo da je tajna Evrope sad 1 bila što je ogroman dio novca usmjerila u legalnu ekonomiju.

“I to želimo da uradimo i sa Evropom sad 2″, poručio je Spajić.

Komentarišući to što je prethodna vlada najavljivala da će morati da se proda neko državno preduzeće kako bi se program Evropa sad 2 sproveo, Spajić je kazao da je priča o prodaji Elektroprivrede (EPCG) lažna informacija.

“Ja ne znam od koga je to došlo. Nikad to nijesam rekao ni u kakvom formatu, nikome. Ja sam samo prije dvije godine rekao da EPCG treba da izađe na londonsku berzu i izda obveznice. Ali, to što finansijski nepismeni ljudi ne razlikuju izdavanje obveznice od prodaju akcija na berzi, to nije moj problem. Ja zaista želim da ih edukujem i želim da im platim edukaciju. To je elementarna finansijska pismenost”, naveo je Spajić.

On je objasnio da je poenta smanjenje poreskog opterećenja, odnosno poreza i doprinosa, naročito na rad, zato što žele da podstaknu zapošljavanje u Crnoj Gori, što veće zarade i jednaku distribuciju opterećenja zarada.

Spajić je objasnio i šta je izazvao potez prethodne Vlade, kojim su povećane zarade u državnoj upravi, dok je privatni sektor ostao.

“Onda su svi krenuli da prelaze iz privatnog sektora u državnu upravu. I to je jako ružan način da se povećaju zarade. Mnogo ljepši način, i održiviji, je smanjenje poreskog opterećenja na rad, čime vi u stvari jednako povećavate plate i privatnom i javnom sektoru. I na taj način vi ne pravite taj disbalans, da imate stampedo ljudi koji iz privatnog hrle u javni sektor, čime se obesmišljava privatni sektor”, rekao je Spajić.

To je urađeno, kako je objasnio, da partije postanu bitne, jer su one te koje čuvaju kapije javnog sektora.

“Vi morate da dođete u partiju da bi vas neko zaposlio u javni sektor. A taj javni sektor je atraktivan zato što su plate porasle 30 odsto. I to je ono što je radila 43. vlada, nažalost. To je partijsko zapošljavanje. I mislim da treba da se ukine ta praksa”, poručio je Spajić.

Na pitanje koliko brzo će Vlada donijeti prelazna rješenja, kako bi se riješila sporna situacija sa uslovima za penzionisanje, nakon odluke Ustavnog suda, Spajić je odgovorio da je definitivno potrebno brzo djelovanje.

“Koliko ćemo brzo uspjeti, nadamo se što prije”, zaključio je Spajić.

