Spajić: Jačanje i diversifikacija ekonomije u fokusu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje i diversifikacija ekonomije, održivi razvoj, zelena tranzicija i infrastrukturni projekti biće u fokusu, poručio je premijer Milojko Spajić nakon konsultacija sa predstavnicima Svjetske banke (SB).

Spajić je na društvenoj mreži X naveo da su održali konsultacije sa predstavnicima SB o kreiranju Partnerskog okvira između te grupacije i Vlade Crne Gore za narednih pet godina.

“Jačanje i diversifikacija ekonomije, održivi razvoj, zelena tranzicija i infrastrukturni projekti biće u fokusu”, rekao je Spajić.

On je dodao da se time stvaraju uslovi za ljepšu budućnost Crne Gore.

