Spajić: Crnu Goru učiniti pravom platformom za sjajne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će biti magnet za najbolje vizije, ideje i inicijative na svijetu, saopštio je predsjednik pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, na radionici sa vodećim svjetskim inovatorima.

„Zajednički ćemo našu državu učiniti pravom platformom za sjajne projekte i genijalne, preduzimljive ljude“, poručio je Spajić.

Spajić učestvovao na radionici sa vodećim svjetskim inovatorima koji su stanovnici Zuzalua – jedinstvenog pop-up grada u blizini Tivta, čiji je suosnivač Vitalik Buterin, jedan od najuticajnijih tehnoloških lidera današnjice, tvorac Ethereum blokčejna i vizionar jedne od revolucionarnijih novih tehnologija koje pokreću Web 3.0.

„Oblasti o kojima se govorilo na ovoj radionici vezane su za kripto/web3, vještačku inteligenciju, zdravlje, biotehnologiju, umjetnost i kulturu“, navodi se u saopštenju.

Pored Spajića, u okviru radionice studentima se obratio i Gary Sheng, koji je radio u Google-u kao softverski inženjer i suosnivač je ogranizacije koja obučava građanske inovatore generacije Z, a trenutno je fokusiran na podršku Gitcoin-u (web3) i nalazi se na Forbsovoj listi 30 under 30 za 2021. godinu.

Među govornicima su bili i Tomiwa Ademidun, osnivač obrazovne platforme Atila.ca koja povezuje studente sa mentorima i dostupnim stipendijama, kao i Veronica Schrenk, koja je konsultantkinja za globalno obrazovanje i mentor ambicioznim i preduzetnički nastrojenim studentima iz cijelog svijeta.

