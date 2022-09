Spajanjem lučkih operatera do veće konkurentnosti

Bar, (MINA-BUSINESS) – Benefiti od potencijalnog objedinjavanja dva terminal operatora u barskoj luci, kompanija Port of Adrije i Luke Bar, bili bi višestruki i doveli bi do povećanja konkurentnosti u lučkom pretovaru, smatraju u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI).

Iz tog Vladinog resora Pobjedi je saopšteno da je u okviru kontinuirane saradnje sa Port of Adriom bilo govora i o potencijalnim modelima kroz koje bi mogla biti ostvarena poslovna saradnja između države i vlasnika te kompanije, turskog Global portsa, kada je riječ o kupoprodaji akcija.

“Naš primarni cilj je da doprinesemo objedinjavanju Luke Bar. Kako ćemo to realizovati u ovom je momentu teško reći sa sigurnošću. Eventualno uključivanje strateških partnera u valorizaciju jedinstvene Luke Bar ne mora nužno značiti i njenu privatizaciju, ako se ima u vidu da postoje mnogobrojni modeli strateških partnerstava, koja ne moraju podrazumijevati prodaju većinskog paketa akcija”, kazali su iz MKI.

Oni smatraju da bi ponovno objedinjavanje terminal operatora u barskoj luci, odnosno objedinjavanje i upravljanje kompletnim lučkim područjem bilo u najboljem interesu Luke Bar.

“Restrukturiranje Luke Bar u praksi nije donijelo očekivane rezultate i iskustvo je pokazalo da Luka Bar najviše može pružiti ukoliko se djelatnost obavlja na jedinstvenom lučkom području, odnosno ako njime upravlja jedan terminal operator”, kazali su iz MKI.

Većinski vlasnik Port of Adrije, jednog od dva operatera, je turski Global ports holding, koji je 2013. godine za osam miliona EUR kupio 62,1 odsto akcija nekadašnjeg Kontejnerskog terminala, koji je osnivan odlukom o restrukturiranju putem odvajanja od do tada jedinstvene kompanije Luka Bar. Tu odluku donijela je skupština akcionara Luke Bar 2009. godine.

Odlazeći premijer Dritan Abazović najavio je u junu da je Vlada zainteresovana da kupi Port of Adriju. U MKI smatraju da bi se na taj način konkurentnost barske luke značajno povećala.

“Ukoliko bi svim terminalima na lučkom području upravljao isti operator, otvorile bi se nove mogućnosti za razvoj Luke. Stvorili bi se bolji preduslovi za razvoj multimodalnog transporta preko Luke Bar”, rekli su iz MKI.

Oni su dodali da je njihov prioritetni cilj da, u saradnji sa Lukom i preduzećima vezanim za nju, valorizuju tranzitni potencijal Crne Gore i da robne tokove iz okolnih država pokušaju preusmjeriti na Crnu Goru i Luku Bar.

“Cijenimo da bi jedinstvena Luka Bar mogla biti konkurentnija, a MKI će posvećeno raditi na promociji logističkog pravca preko Luke Bar i Crne Gore, posebno u zemljama regiona. Neophodno je da nastavimo izgradnju i rehabilitaciju infrastrukture u zaleđu Luke Bar, kako bi omogućili adekvatnije korišćenje njenih kapaciteta”, saopštili su iz MKI.

Iz tog resora su naveli da su različiti modeli po kojima bi moglo biti izvršeno spajanje kompanija, imajući u vidu da u ovom momentu država nema udio u akcijskom kapitalu Port of Adrije.

“Neki od potencijalnih modela bi mogli biti restrukturiranje preduzeća kroz statusnu promjenu, što bi u praksi vodilo ka spajanju društava. Da bi država preuzela upravljanje Lukom Bar u cjelosti, neophodno bi bilo prethodno kupiti većinski paket akcija od Global ports holdinga”, objasnili su iz MKI.

Oni su kazali da postoje različiti modaliteti za objedinjavanje kompanija, koji ne moraju nužno podrazumijevati da država kupi akcije.

“Vlasnička struktura u tim akcionarskim društvima odrediće potencijalne modele koji mogu biti razmatrani i implementirani”, rekli su iz MKI i ocijenili da mogućnosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu zaslužuju da budu dodatno analizirane i uzete u obzir.

