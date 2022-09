S&P potvrdio ocjenu kreditnog rejtinga države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanja ocjene ‘B/B’.

Iz Ministarstva finansija su kazali da pozdravljaju potvrdu kreditnog rejtinga, najznačajnijeg ekonomskog parametra koji karakteriše državu, smatrajući da je to zadovoljavajući rezultat u aktuelnim okolnostima, kao i svojevrsna potvrda da je Vlada uspješno odgovorila velikim izazovima.

Oni su dodali da su takvom ocjenom opravdana nedavno iznijeta očekivanja ministra finansija, Aleksandra Damjanovića, da transparentnost i angažovanje Ministarstva finansija i Vlade u radu sa kredibilnim partnerima, čuva kreditni rejting i u nestabilnim vremenima.

“Očuvanje postojećeg kreditnog rejtinga i stabilnih izgleda za malu i zavisnu ekonomiju, poput crnogorske, naročito ohrabruje usljed aktuelnih ekonomskih potresa na globalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da očuvanje postojeće ocjene dodatno dobija na značaju, ako se uzme u obzir činjenica da on utiče na mogućnost zaduživanja, visinu kamatne stope i druge parametre, u trenutku kada postoji realna potreba za zaduženjem države.

“Stabilnost tog ključnog ekonomskog pokazatelja, u veoma složenim okolnostima, ohrabrujući je signal i za sve postojeće i potencijalne investitore. Naime, izvještaj ukazuje da će strane direktne investicije (SDI) biti ključni pokretač crnogorskog uvoza, koji podržava investicione projekte koji se odnose na hotelsku i ugostiteljsku industriju”, rekli su iz Ministarstva.

Očekuje se, kako su dodali, da SDI budu prosječno oko deset odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) godišnje u periodu od naredne do 2025. godine, uglavnom u skladu sa istorijskim trendovima, podstičući rastući uvoz.

Shodno tome, procjenjuje se da će deficit tekućeg računa zemlje biti u prosjeku 13,8 odsto BDP-a do 2025. godine.

“Pored uticaja na status države kod međunarodnih finansijskih institucija, očuvanje rejtinga pruža sigirnost domaćem bankarskom sektoru, na koji se primarno oslanjamo u planiranju neophodnog zaduženja. U izvještaju se procjenjuje se da će Vladine gotovinske rezerve pokriti najveći dio njenog finansiranja u ovoj godini, kao i da će država imati konstruktivan odnos sa međunarodnim finansijskim institucijama, kako bi se uravnotežili svi nedostaci spoljnog finansiranja u narednoj godini”, navodi se u saopštenju.

S&P procjenjuje i da će realna stopa rasta BDP-a Crne Gore iznositi 4,5 odsto u ovoj godini, uz prihode od turizma i priliv SDI, dok su izgledi za narednu godinu neizvjesniji usljed rastuće inflacije koja smanjuje potrošnju domaćinstava.

Prema ocjeni agencije, turizam će u ovoj godini ipak dostići oko 85 odsto rekordne sezone iz 2019. godine.

“Krajnja namjera Ministarstva finansija i Vlade nije samo očuvanje, već u konačnom, maksimalnim naporima, u mjeri mogućeg, poboljšanje kreditnog rejtinga i fiskalnih izgleda u nekom od narednih izvještaja. Očekivanja baziramo i na ocjenama najnovijeg izvještaja, prema kojem bi do poboljšanja rjetinga Crne Gore moglo doći u slučaju brže budžetske konsolidacije”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da su po tom scenariju očekivanja da neto javni dug potencijalno bude ispod 60 odsto BDP-a, uz ostvarenje primarnog suficita.

