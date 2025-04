S&P podigao rejting OTP banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija Standard and Poor’s (S&P) Global podigla je rejting OTP banke na BBB/A-2, zbog veće otpornosti na potencijalne pritiske sa nivoa države, saopšteno je iz OTP Grupe.

Agencija za kreditni rejting navela je da se unapređenje prvenstveno zasniva na ocjeni da su kapitalni i likvidnosni pokazatelji OTP Grupe dovoljno snažni da izdrže potencijalni stres scenario.

Iz OTP Grupe su kazali da je tim unapređenjem rejting banke svrstan u višu kategoriju od kreditnog rejtinga države Mađarske.

Oni objasnili da je rejting podignut za jedan stepen, sa BBB minus/A-3 na BBB/A-2.

„U obrazloženju ove odluke, S&P je posebno istakao da je OTP u proteklim godinama smanjila izloženost riziku mađarske ekonomije kroz akvizicije banaka u inostranstvu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je grupa uspješno preuzela i integrisala više banaka, kako u državama članicama Evropske unije (EU), tako i van nje.

„Agencija smatra da su kapital i likvidnost OTP Grupe na nivou koji joj omogućava da izdrži i potencijalne stresne situacije, uključujući i malo vjerovatni scenario državnog bankrota, a zbog toga je rejting OTP banke viši od suverenog rejtinga Mađarske“, dodaje se u saopštenju.

Zamjenik izvršnog direktora OTP banke Péter Csányi rekao je da unapređenje rejtinga od međunarodne agencije Standard and Poor’s potvrđuje posvećenost OTP Grupe održivom rastu i finansijskoj stabilnosti.

„Naša banka, koja posluje u 11 država, nastavlja da pruža bezbjedne i efikasne finansijske usluge korisnicima, doprinoseći ekonomskom razvoju regiona Centralne i Istočne Evrope“, kazao je Csányi.

OTP Grupa je jedna od najbrže rastućih i vodećih bankarskih grupa u regionu Centralne i Istočne Evrope, sa izuzetnim rezultatima profitabilnosti i stabilnom kapitalnom i likvidnosnom pozicijom.

U saopštenju se navodi da, sa gotovo 40 hiljada zaposlenih u 11 država regiona CIE i Centralne Azije, Grupa pruža univerzalne finansijske usluge za 17 miliona klijenata.

„Kao najaktivniji konsolidator u bankarskom sektoru regiona, OTP Grupa je od početka 2000-ih uspješno preuzela i integrisala 25 banaka. Sjedište Grupe je u Mađarskoj, a njena vlasnička struktura je diversifikovana i transparentna. Akcije Grupe kotiraju se na Budimpeštanskoj berzi od 1995. godine“, kaže se u saopštenju.

