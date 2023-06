S&P na najvišem nivou u 13 mjeseci

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 skočio je u ponedjeljak na najviši nivo u 13 mjeseci jer se trgovci nadaju da će Federalne rezerve (Fed) preskočiti povećanje stopa kada centralna banka odluči o politici.

Indeks S&P 500 dodao je 0,93 odsto i zatvorio se na 4.338,93, uz stalni rast tokom trgovanja.

Referentna vrijednost premašila je svoj najviši nivo iz prošlog avgusta i dostigla najbolje nivoe od kraja aprila prošle godine.

Nasdaq Composite skočio je 1,53 odsto da bi završio dan na 13.461,92, takođe dostigavši najviši nivo od aprila prošle godine. Dow Jones Industrial Average popeo se 189,55 bodova ili 056 odsto, da bi zatvorili na 34.066,33.

Tržišta su počela očekivati da će Fed preskočiti povećanje stope na ovosedmičnom sastanku, a trgovci procjenjuju cijene s otprilike 72 odsto šanse da neće doći do povećanja, prema alatu FedWatch grupe CME. Fed je porastao deset uzastopnih puta od početka ovog najnovijeg ciklusa pooštravanja politike u martu prošle godine.

Podaci o inflaciji od utorka mogli bi pomoći u jačanju slučaja da inflacija jenjava, budući da ekonomisti očekuju da će indeks potrošačkih cijena pokazati pad inflacije na godišnju stopu od četiri odsto u maju. To je pad u odnosu na 4,9 odsto u prethodnom mjesecu.

Centralna banka će naposljetku odlučiti preskočiti povećanje kamatnih stopa za jun, prema suglavnom direktoru za investicije Certuityja Dylanu Kremeru, ali Fed vjerovatno još nije završio s ukupnim podizanjem stopa.

“Ne vjerujemo nužno da više nema povećanja u planu, ali mislimo da su šanse 50/50 da se dogodi još jedno povećanje u ovom ciklusu”, rekao je Kremer.

Međutim, tržišna očekivanja su da će zvaničnici Feda naglasiti predanost zadržavanju inflacije i vratiti se s konačnim povećanjem stope na sastanku u julu prije nego što se obustavi do kraja godine.

S&P 500 prošle sedmice je dostigao značajnu prekretnicu, dobivši više od 20 odsto niže vrijednosti u oktobru. Taj je potez natjerao mnoge ulagače da signaliziraju da je tržište medvjeda gotovo. Referentna vrijednost je bila u malom vrućem nizu, dobijajući četiri sedmice zaredom.

Nasdaq Composite bio je u još većem padu, porastao je 33 odsto u odnosu na najnižu vrijednost u 52 sedmice.

