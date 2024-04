Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 indeks pao peti dan zaredom, jer je sve jasnije da američka centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa i jer poslovni rezultati kompanija nijesu baš impresivni.

Dow Jones ojačao je neznatno na 37.775 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,22 odsto na 5.011 poena, a Nasdaq indeks 0,52 odsto na 15.601 bod.

S&P 500 indeks pao je peti dan zaredom, pa je na putu gubitaka treću sedmicu uzastopno, prenosi Hrportfolio.

U prethodnih pet mjeseci, najveća svjetska berza snažno je rasla, jer su ulagači očekivali da će Federalne rezerve (Fed) ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od juna.

No, sve je jasnije da centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata, jer je tržište rada i dalje snažno, ekonomija raste, a inflacija je i dalje povišena.

Zbog toga, zvaničnici Fed-a poručuju da ne treba žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

Stoga se sada na tržištu novca procjenjuje da ima samo 15 odsto izgleda za smanjenja kamata Fed-a u junu, a oko 42 odsto u julu.

Indeksi su pod pritiskom i zbog solidnih, ali ne i snažnih, kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka.

Tako je, na primjer, nakon zatvaranja Wall Streeta, cijena dionice Netflixa u produženom trgovanju pala oko četiri odsto, nakon što je ta kompanija objavila poslovni izvještaj.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,37 odsto na 7.877 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,38 odsto na 17.837 poena, a pariski CAC 0,52 odsto na 8.023 boda.

