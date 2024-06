S&P 500 i Nasdaq dostigli rekorde

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks dostigao rekordnu vrijednost, kao i Nasdaq, jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), iako je centralna banka srezala procjene o smanjenju kamata u ovoj godini.

Dow Jones oslabio je neznatno na 38.712 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,85 odsto na 5.421 poen, a Nasdaq indeks 1,53 odsto na 17.608 bodova, prenosi Hina.

Na samom početku trgovanja cijene dionica su snažno porasle, nakon što je objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u maju ostale nepromijenjene na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem porasle 3,3 odsto.

To su bolji podaci nego što se očekivalo i ukazuju na blago popuštanje inflacije nakon njenog jačanja početkom godine.

No, kasnije su berzanski indeksi izgubili dio dobitaka, jer su ulagače razočarale poruke čelnika Fed-a.

Nakon dvodnevne sjednice, Fed je saopštio da kamatne stope ostaju nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto, što se i očekivalo. No, ulagače je razočaralo smanjenje procjena o kamatama u ovoj godini.

Prije tri mjeseca čelnici Feda- procjenjivali su da bi u ovoj godini mogli smanjiti kamate u tri navrata, dok sada očekuju samo jedan rez.

Cijene dionica su mjesecima snažno rasle zahvaljujući špekulacijama da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, no jasno je da je to bio preoptimističan scenario, jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad Fed-ovih zacrtanih vrijednosti od dva odsto.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je na konferenciji za medije da se inflacija značajno spustila sa svog vrhunca, no da je i dalje previsoka.

To je “ohladilo” ulagače u posljednjim satima trgovanja u srijedu, pa je obim trgovanja u cijelom danu bio manji od prosječnog.

„Podaci o inflaciji bili su bolji od očekivanja i podstakli optimizam na početku trgovanja. No, to je bio samo prvi čin, dok su u drugom činu poruke Fed-a o kamatama bile oštrije nego što se očekivalo, a procjene su smanjene s tri na samo jedan rez. Očekivao sam da će tržište oslabiti nakon ovih procjena Fed-a”, rekao je direktor u firmi Wedbush Securities, Michael James.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,83 odsto na 8.215 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,42 odsto na 18.630 poena, a pariski CAC 0,97 odsto na 7.864 boda.

