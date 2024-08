S&P 500 blizu najviših vrijednosti

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 vratio se blizu najviših vrijednosti svih vremena.

Nedavni porast u tehnološkom sektoru, uključujući skoro 30 odsto skok u Nvidiji (NVDA), pomogao je da indeks poraste više od sedam odstgo od svog dna od 5. avgusta.

U to vrijeme, tehnološke dionice Sedam veličanstvenih – Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla i Nvidia – dodali su tržišnu kapitalizaciju za više od 1,4 biliona USD, što je gotovo polovina dobitka tržišne kapitalizacije S&P 500 od 3,2 biliona USD od 5. avgusta.

Nakon velikog pada u julu, nedavni skok pomogao je izbaciti Nasdaq Composite iz korekcije za 11 dana, označavajući njegovu najkraću korekciju od oktobra 2011, prenosi SEEbiz.

Glavni američki strateg Ned Davis Researcha, Ed Clissold, nedavno je rekao za Yahoo Finance da s obzirom na to kako je tehnologija dovela do gubitaka u smanjenju, ima smisla da će se oni oporaviti.

A sada, neka od najvećih imena u sektoru nalaze se blizu najviših vrijednosti u 52 sedmice uoči ključnog izvještaja o zaradi Nvidije 28. avgusta.

Tokom sezone zarada u drugom tromjesečju, neki od Nvidijinih rivala pokretanih vještačkom inteligencijom ponudili su mješovitu sliku rezultata koji su se borili da opravdaju očekivanja Wall Streeta.

“Ovo bi bio deveti dan zaredom da S&P raste”, rekao je u utorak za Yahoo Finance osnivač Niles Investment Managementa Dan Niles.

I dok trgovina vještačkom inteligencijom ponovo vodi u posljednjoj tržišnoj granici, u igri su i obećavajući događaji ispod površine.

S&P 500 jednako ponderirani indeks, koji je pod manjim uticajem kretanja u Big Techu od S&P ponderisanog prema kapitalu, upravo je dosegao novu rekordnu visinu. Sektori, uključujući komunalne usluge (XLU), široku potrošnju (XLP) i zdravstveno snabdjevanje (XLV), sada su na najvišim nivoima u 52 sedmice, dok su finansijski sektori (XLF) trenutno na rekordnom nivou.

“Prema našem mišljenju, ovo je bio zaista zdrav rast”, izjavila je za Yahoo Finance američki kapitalni strateg JPMorgana, Abby Yoder.

Ipak, S&P 500 je porastao gotovo 18 odsto ove godine, nadmašivši jednako ponderirani indeks od gotovo devet odsto ove godine.

“Stvarnost je da na tržištima bikova svi sektori obično rastu”, rekao je, viši investicioni strateg u Charles Schwabu, Kevin Gordon.

U julu je Gordonov tim u Schwabu istaknuo u Yahoo Finance’s Chartbook da je broj kompanija S&P 500 koje nadmašuju indeks na tekućoj dvomjesečnoj osnovi pao na istorijsko najniži nivo.

Od tada se taj narativ potpuno izokrenuo. Od zatvaranja u ponedjeljak, otprilike 58 odsto članova u S&P 500 imalo je bolje rezultate od indeksa, što je najveći opseg boljeg učinka od novembra 2022. godine, kada je počelo trenutno tržište bikova.

Nedavni ekonomski podaci pokazali su usporavanje, ali još rastuća privreda Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a tržišne akcije u posljednjih nekoliko sedmica u skladu su s mekim prizemljenjem podstaknutim proširenjem trgovinskih strategija o kojemu raspravljaju od početka ove godine.

