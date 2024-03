S&P 500 blago pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 skliznuo s rekordne vrijednosti, a pao je i Nasdaq indeks, što je najviše posljedica korekcije cijena dionica proizvođača čipova, nakon snažnog rasta posljednjih sedmica.

Dow Jones je ojačao 0,1 odsto na 39.043 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,19 odsto na 5.165 poena, a Nasdaq indeks 0,54 odsto na 16.177 bodova.

Pad S&P 500 i Nasdaqa najviše je posljedica pada cijena dionica proizvođača čipova, kao što su Nvidia i Intel, jer su ulagači odlučili da povuku dio zarade s tržišta, nakon snažnog rasta cijena tih dionica posljednjih sedmica, prenosi Hrportfolio.

U srijedu je indeks tog sektora pao 2,5 odsto, no i dalje je od početka godine na dobitku oko 17 odsto, zahvaljujući optimizmu ulagača u vezi razvoja vještačke inteligencije.

Ulagači su oprezni jer će danas biti objavljen izvještaj o proizvođačkim cijenama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u februaru.

U utorak su podaci o potrošačkim cijenama pokazali da inflacija u posljednja dva mjeseca nije popustila, što znači da bi američka centralna banka mogla zadržati kamatne stope na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Na tržištu i dalje preovladava stav da bi Federalne rezerve (Fed) mogle početi da smanjuju kamatne stope u junu.

No, pokaže li izvještaj da su proizvođačke cijene porasle više nego što se očekuje, splasnule bi procjene o smanjenju kamata u junu, što bi moglo negativno da utiče na tržište.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,31 odsto na 7.772 boda, a pariski CAC 0,62 odsto na 8.137 poena. Frankfurtski DAX oslabio je neznatno na 17.961 bod.

