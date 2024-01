Solar gradnja primjer uspješne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slučaj 30 zaposlenih u Solar gradnji na sjeveru Crne Gore primjer je uspješne saradnje Ministarstva energetike i rudarstva, uprave kompanije i sindikata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da se, imajući u vidu značaj svakog radnog mjesta za sjeverni region, ministar energetike i rudarstva Saša Mujović aktivno uključio u traženje načina da se 30 radnika koji su ostali bez posla u Solar gradnji ponovo angažuje na mjestima na kojima za to postoji potreba.

„To ne bi bilo moguće bez izuzetno konstruktivne saradnje uprave kompanije, u prvom redu direktorice Valerije Saveljić, koja je se na profesionalan način odnijela prema ovom pitanju, maksimalno se posvetivši iznalaženju održivog rješenja“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Oni su dodali da je to najbolji pokazatelj da su, kada dnevna politika ustupi mjesto struci, rješenja moguća na zadovoljstvo svih.

Ministarstvo energetike i rudarstva, kako su kazali, pozdravlja konstruktivan odnos zaposlenih i Sindikata metalsko rudarskih radnika, koji djeluje u okviru Unije slobodnih sindikata, i razumijevanje da se djeluje u mjeri mogućeg, lišenog podizanja nerealnih očekivanja.

„Ministarstvo će nastaviti politiku u pravcu ozdravljenja preduzeća u svom resoru, uvažavajući ekonomske postulate u razvoju energetike i rudarstva, kao i očuvanju broja zaposlenih i standarda građana, posebno na sjeveru, u mjeri u kojoj je to maksimalno moguće“, poručili su iz tog Vladinog resora.

