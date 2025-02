Socijalna pravda temelj stabilnog društva i neophodnost za održivi razvoj i mir

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalna pravda nije težnja, već temelj svakog stabilnog društva i neophodnost za održivi razvoj i mir, ocijenjeno je na svečanoj akademiji koju je, povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, organizovala Unija poslodavaca (UPCG) uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR).

Sa skupa je poručeno da će biznisi koji prihvataju socijalnu pravdu, oblikovati budućnost, prenosi PR Centar.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, istakla je da socijalna pravda nije samo moralni imperativ, već ključni stub za ostvarivanje održivog razvoja i unapređenje kvaliteta života svih građana.

“Kao dio naše posvećenosti socijalnoj pravdi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga je usvojilo Nacionalni program dostojanstvenog rada 2024-2027 u sradnji sa MOR-om i socijalnim partnerima. Ovaj program ima dva ključna prioriteta, a to su promocija inkluzivnog i produktivnog zapošljavanja i poboljšanje uslova rada za sve zaposlene”, kazala je Nišić.

Ona je naglasila da nijedna institucija ne može sama da riješi izazove i zbog toga je presudno važno partnerstvo između Vlade, reprezentativnih poslodavaca, sindikata i civilnog društva.

“Pozivam vas sve da radimo zajedno na implementaciji mjera, koje će osigurati dostojanstven rad i jednake mogućnosti za sve. Bićemo posvećeni daljoj promociji socijalne pravde kroz jačanje zakonskog okvira, u skladu sa međunarodnim radnim standardima, unapređenju sistema socijalne zaštite i aktivnom učešću ranjivih grupa – žena, mladih i osoba s invaliditetom, na tržištu rada”, poručila je Nišić.

Socijalna pravda je, prema njenim riječima, temelj svakog stabilnog društva, a zajednička odgovornost je osigurati da svaki građanin Crne Gore ima priliku za dostojanstven rad i život u skladu sa svojim potencijalima.

Predstavnica MOR-a, Iulia Drumea, poručila je da kompanije koje osiguravaju da su ljudska i radna prava poštovana, kreiraju snažnije društvo.

“Socijalno odgovorni biznisi imaju mnogo bolju motivaciju zaposlenih, mnogo bolje prepoznavanje brenda i prepoznatljivost među klijentima. Dokazano je da kompanije koje osiguravaju da postoje socijalna prava u njihovim poslovnim operacijama, mogu biti mnogo otpornije kada dođu teška vremena”, smatra Drumea.

Ona je rekla da je raduje što je UPCG predvodnik u promovisanju socijalne pravde.

“Socijalna pravda nije težnja, već neophodnost za održivi razvoj i mir. Sva aktuelna dešavanja, globalno, dokazuju da nema mira bez socijalne pravde. A biznisi koji prihvataju socijalnu pravdu, će biti oni koji će oblikovati budućnost”, tvrdi Drumea.

O društveno odgovornom poslovanju (DOP) u kontekstu Biznis agende 2025, šefica za PR i marketing u UPCG, Gordana Bošković, ocijenila je da ta asocijacija godinama predano radi na tome da DOP postane sastavni dio biznis agende i kompanija, bez obzira na njihovu veličinu i sektor u kojem posluju.

“Nastavimo zajedno da gradimo ekonomiju koja nije samo efikasna i konkurentna, već i pravična i održiva, jer to nije samo obaveza prema budućim generacijama, već i najbolji model za dugoročni uspjeh naših preduzeća i društva u cjelini”, saopštila je Bošković.

U okiru svečane akademije povodom Svjetskog dana socijalne pravde, UPCG je dodijelila nagrade za DOP za prošlu godinu.

To je događaj koji UPCG već tradicionalno deveti put organizuje s ciljem da u javnosti promoviše primjere dobre prakse DOP-a, kao i preduzeća koja takvu praksu osmišljavaju i primjenjuju.

Nagrade su dodijeljene u kategorijama briga za zaposlene, briga za životnu sredinu, briga za zajednicu. Preduzeću koje je po sve tri kategorije najbolje inkorporiralo DOP u svoje poslovanje, dodijeljena je glavna nagrada.

U oblasti briga za zaposlene nagradu je dobila kompanija Idea-CG, u kategoriji briga za zajednicu Crnogorska komercijalna banka, dok je laureat u oblasti briga za životnu sredinu preduzeće Mont Way.

Glavna nagrada je ove godine pripala kompaniji Coinis.

