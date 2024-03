SNP predložila amandman protiv monopola i visokih cijena osiguranja za EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) predložila je amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o osiguranju, kojim se štiti javni interes i osigurava da državne kompanije, poput Elektroprivrede (EPCG), imaju pristup najboljim uslovima osiguranja po pravičnim cijenama.

Poslanica SNP-a, Slađana Kaluđerović je, u svijetlu nedavnih događaja koji su stavili fokus na potrebu za transparentnošću i efikasnošću u javnim nabavkama, predstavila amandman koji donosi hitne promjene u korist građana i javnog interesa države.

„Amandman se odnosi na osiguranje imovine i odgovornosti EPCG, sa ciljem da se omogući angažovanje stranih osiguravajućih kuća, čime bi se spriječio monopol koji trenutno dominira na tržištu osiguranja. To se najbolje ogleda u tome da je u poslednjih sedam godina EPCG osiguravala jedna te ista osiguravajuća kuća, samostalno ili u konzorcijumu“, navela je Kaluđerović u saopštenju.

Ona je dodala da je monopolski položaj očigledan, jer je skoro pa duplirana cijena osiguranja u poslednje dvije godine.

Kaluđerović je, predlaganjem amandmana, istakla važnost konkurencije i kvaliteta usluge u sektoru osiguranja, sa posebnim naglaskom na potrebu da se zaštite interesi kako EPCG, tako i Crne Gore. Pritom, amandmanom se teži sprečavanju nepovoljnih uslova osiguranja koji su posljedica monopolističkog položaja jedne osiguravajuće kuće.

Ona je kazala da je taj korak u skladu sa preporukama Evropske komisije i potrebom za osiguravanjem većeg integriteta, nepristrasnosti, odgovornosti i povjerenja javnosti u procese javnih nabavki.

Takođe, taj amandman odražava i posvećenost borbi protiv zloupotreba i neefikasnosti, stavljajući interese građana na prvo mjesto.

“Želimo da postavimo nove standarde u upravljanju javnim resursima i osiguramo da se javni novac troši na transparentan i odgovoran način”, rekla je Kaluđerović.

