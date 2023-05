Snaženje partnerstva države i banaka u funkciji dugoročne stabilnosti sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažna saradnja države i bankarskog sektora i njihova uzajamna podrška preduslovi su dugoročne fiskalne i finansijske stabilnosti, ali i dinamičnijeg ekonomskog razvoja, saopšteno je na radnom sastanku u Podgorici.

Sastanku su prisustvovali ministar finansija Aleksandar Damjanović, guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić, zamjenik predsjednika Komisije za tržište kapitala Dragan Đukić i predsjednik Udruženja banaka Crne Gore (UBCG) Aleksa Lukić.

Kako je saopšteno iz resornog Ministarstva i CBCG, radnom sastanku su prisustvovali i članovi menadžmenta banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Damjanović je istakao pozitivne makroekonomske i fiskalne pokazatelje koji iz mjeseca u mjesec ukazuju na prosječno uvećanje državnih prihoda od preko deset odsto i ubrzan rast ekonomije.

„Ovakva situacija, uz visoku likvidnost bankarskog sektora, otvara prostor za iznalaženje modela snaženja partnerstva između banaka i države“, rekao je Damjanović i dodao da bi depozite trebalo adekvatnije valorizovati, odnosno staviti ih u funkciju razvoja kako realnog sektora, tako i ukupne srednjoročne fiskalne održivosti i stabilnosti javnih finansija.

Govoreći o horizontu buduće potencijalne saradnje, Damjanović je saopštio da bi bilo svrsishodno razmišljati u pravcu eventualne emisije obveznica za građane, kojoj bi svakako trebalo da prethodi usaglašavanje stavova svih aktera takve transakcije, što bi cjelokupnom procesu dalo neophodnu kredibilnost.

Žugić je ocijenio da je bankarski sektor visoko likvidan i solventan, te da kapital i depoziti kontinuirano rastu, uz istovremeno smanjenje nekvalitetnih kredita.

Prema njegovim riječima, banke funkcionišu u ambijentu u kojem nema sistemskih slabosti i poremećaja, što stvara pretpostavke za snažniji partnerski odnos između države i banaka, u pravcu snaženja fiskalne održivosti, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti.

Đukić je ukazao na veliki potencijal transfera slobodnih novčanih sredstava od vlasnika do onih koji bi ta sredstva investirali, a koji, do sada, u velikoj mjeri nijesu iskorišćeni.

On je istakao da je neophodno snaženje povjerenja građana i privrede u tržište kapitala, koje ima široke mogućnosti i instrumente za adekvatan plasman kapitala, odnosno stavljanje istog u dalje razvojne tokove.

Predstavnici banaka su istakli da podržavaju realni sektor, što potvrđuje i činjenica da su uslovi zaduživanja privrede na domaćem tržištu, u kontekstu rastućih kamatnih stopa i visokog nivoa javnog duga, kvalitetni.

„Uporedni podaci pokazuju da se privrednici u Crnoj Gori zadužuju po najnižim kamatnim stopama u regionu, uprkos činjenici da su aktivne kamatne stope, kao posljedica monetarnih politika vodećih centralnih banaka, zabilježile određeni rast tokom prethodnog perioda. Istaknuto je da je povećanje kamatnih stopa po kojima se zadužuju privreda i građani u Crnoj Gori višestruko manje u odnosu na rast Euribora, kao referentne kamatne stope“, dodaje se u saopštenju.

I pored kvalitetnih pokazatelja poslovanja, banke su oprezne u vođenju svojih politika i sagledavaju efekte svih akcija.

Predstavnici banaka su na sastanku iskazali spremnost da osnaže partnerstvo sa javnim sektorom, između ostalog, i kroz kupovinu državnih zapisa, ukoliko država iste ponudi.

Trenutna izloženost banaka prema Vladi iznosi skoro milijardu EUR, od čega se oko 60 odsto odnosi na hartije od vrijednosti.

„Nakon današnje koordinacije, uslijediće dalje diskusije na otvorene teme, uz iskazanu spremnost svih strana da saradnjom doprinesu snaženju ukupnog makroekonomskog, fiskalnog i finansijskog sistema Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

