Snaženje crnogorske privrede kroz saradnju IRF-a i EIB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i Evropske investicione banke (EIB) dogovorili su dodatno snaženje strateškog partnerstva kroz nove modele saradnje, kako bi se snažnije podržala crnogorska privreda.

Na sastanku izvršne direktorice IRF-a Irene Radović sa direktorom EIB za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Kadirom Bačecikom i menadžerom EIB-a za Crnu Goru, Đovanijem Camisom, istaknuto je zadovoljstvo kvalitetom dosadašnje saradnje.

“Konstatovane su i prednosti koje posredstvom IRF/EIB finansiranja ostvaruju mikro, mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, kao i ranjive kategorije, među kojima biznisi ženskog preduzetništva i mladih”, navodi se u saopštenju IRF-a.

Radović je zahvalila na kontinuiranoj strateškoj podršci EIB-a finansiranju crnogorske privrede, kao i podršci osnaživanju IRF-a po uzoru na najbolju praksu državnih razvojnih institucija u Evropskoj uniji (EU), čime se dodatno osnažuje potencijal za podršku i tranziciju crnogorske privrede.

Ona je istakla značaj zelene tranzicije i implementacije klimatskih projekata u saradnji IRF-a i EIB-a, kao klimatske banke EU, naglašavajući da je IRF u prethodnom periodu odigrao ključnu ulogu u pandemijskom periodu i trenutnim aktivnostima usmjerenima na postpandemijski oporavak crnogorske privrede.

Predstavnci EIB-a su istakli zadovoljstvo saradnjom, pohvalivši proaktivnost menadžmenta IRF-a u iznalaženju inovativnih i efikasnih modela saradnje, a sve u cilju unapređenja podrške crnogroskoj privredi.

Oni su saopštili i da je EIB spreman za dodatno snaženje saradnje sa IRF-om, kako bi se osigurao podsticaj zelenih investicija za privredni i društveni razvoj, kao kreiranje mogućnosti za efikasnije korišćenje sredstava koja su raspoloživa Crnoj Gori po osnovu Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

