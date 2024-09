Snažan sedmični rast cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskim tržištima prošle sedmice porasle, druge zaredom, jer se trgovci nadaju jačanju potražnje nakon što je američka centralna banka smanjila kamatne stope, što bi trebalo da postakne rast privrede.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 4,1 odsto na 74,49 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 4,8 odsto na 71,92 USD.

Rast cijena drugu sedmicu zaredom zahvaljuje se, između ostalog, smanjenju kamata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), prenosi Hina.

Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) snizila je u srijedu kamatne stope 0,5 procentnih poena, na 4,75 do pet odsto i poručila da bi ih do kraja godine mogla srezati za još 0,5 procentnih poena.

Smanjenje kamatnih stopa obično podstiče ekonomsku aktivnost i potražnju za energijom, no do toga će proći neko vrijeme.

Podršku cijenama pružila je i eskalacija napetosti na Bliskom istoku, nakon eksplozija hiljada pejdžera širom Libana, u kojima je poginulo i ranjeno nekoliko hiljada članova Hezbolaha.

Libanski Hezbolah uzvratio je s nekoliko raketnih napada na mete u Izraelu, a Izrael je, pak, izveo ciljani napad na Bejrut.

Trgovci se plaše da bi ova eskalacija sukoba mogla poremetiti snabdijevanje s Bliskog istoka, gdje se proizvodi trećina svjetske nafte.

