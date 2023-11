Snažan rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi porasli su u petak povrativši gubitke od prethodnog dana, dok su se prinosi državnih obveznica stabilizovali.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1,15 odsto na 34.283,10 bodova. S&P 500 popeo se 1,56 odsto da bi završio sesiju na 4.415,24 poena. Nasdaq Composite ojačao je 2,05 odsto na 13.798,11 bodova, zabilježivši svoj najbolji dan od maja.

Svih 11 sektora S&P 500 indeksa bilo je pozitivno u petak, ali tehnološki je bio bolji, porastao je 2,6 odsto, prenosi SEEbiz.

Microsoft je skočio na najvišu vrijednost svih vremena i završio dan s rastom od 2,5 odsto. Apple, Meta, Tesla i Netflix skočili su više od dva odsto, dok je Alphabet dobio na vrijednosti 1,8 odsto.

Dionice su se oporavile, dok se referentni prinos desetogodišnjih obveznica kretao oko ravne linije.

Bio je to značajan preokret u odnosu na akciju od četvrtka, u kojoj je stopa na deset godina skočila više od deset baznih bodova.

Nagli rast prinosa uslijedio je nakon loše aukcije obveznica Ministarstva finansija i komentara predsjednika Federalnih rezervi, Jeromea Powella, koji je najavio da će možda biti potrebna veća intervencija kako bi se ugušila inflacija.

Rasprodaja koja je uslijedila u četvrtak takođe je prekinula najduže dobitne nizove za S&P 500 i Nasdaq Composite u dvije godine.

Uprkos nedavnoj volatilnosti, otporna ekonomija pomogla je dionicama, čak i dok su ulagači i dalje nesigurni u pogledu Fed-ovog vremenskog okvira oko politike kamatnih stopa, prema UBS-u.

