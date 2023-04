Smijenjen predsjednik Revizorskog odbora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Luke Bar danas je na sjednici smijenio Miloša Ostojića sa funkcije predsjednika Revizorskog odbora (RO) i članstva u tom tijelu, zbog izjave koju je objavio na privatnom profilu na društvenoj mreži, a koja je prenesena u medijima.

Ostojić je, kako se navodi u saopštenju Odbora direktora i izvršnog menadžmenta Luke Bar, u objavama na Facebooku vrijeđao Bošnjake i islam nazvao lažnom vjerom.

“Odbor direktora se za smjenu Ostojića isključivo vodio poslovnom politikom kompanije koju afirmiše, zajedno sa izvršnim menadžmentom, a koja prvenstveno ima za cilj očuvanje uspostavljenih etičkih načela i podsticanje profesionalizma u radu”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik, zamjenik i članovi Odbora direktora, zahvaili su se Ostojiću na korektnom radu u Revizorskom odboru kompanije.

“Jedinstvenim stavom, Odbor direktora je istakao da svaki pojedinac koji svojom izjavom i ličnim stavom i ponašanjem izlazi iz okvira poslovne politike koja ima za cilj trajne zajedničke vrijednosti, profesionalne standarde u radu i etičke norme, mora biti razriješen sa dužnosti, bez obzira na koju je funkciju lice angažovano ili zaposleni raspoređen u preduzeću i isti ne može biti dio sistema ubuduće”, objašnjeno je u saopštenju.

U skladu sa Etičkim kodeksom u preduzeću Luka Bar, nulta je tolerancija na kršenje odredbi kojima se jasno definiše da kompanija svoje poslovanje gradi na trajnim vrijednostima, etičkim normama i standardima, kojima se profiliše i afirmišu profesionalizam, efikasnost i izvrsnost kao bitni elementi korporativnog identiteta i integriteta.

