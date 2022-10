Smijenjen direktor Zavoda za zapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) smijenio je danas izvršnog direktora Gorana Folića.

Iz Upravnog odbora je saopšteno da je Folić smijenjen zbog kršenja Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

“Poštujući odredbe člana 76 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Folić je razriješen dužnosti zbog kršenja člana 78 tog zakona, čime je ozbiljno narušeno funkcionisanje ZZZ”, navodi se u saopštenju sa sjednice Upravnog odbora.

Za razrješenje Folića su glasala tri člana Upravnog odbora, dok su dva bila uzdržana.

