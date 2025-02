Smailović: Kapitalnim budžetom značajno podržan razvoj Bijelog Polja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kapitalnim budžetom za ovu godinu značajno je podržan razvoj opštine Bijelo Polje, čime će se nastaviti realizacija ključnih infrastrukturnih projekata, saopštio je šef kluba poslanika Bošnjačke stranke (BS) Amer Smailović.

Smailović je naglasio da je BS na Vladi intervenisala da, u skladu sa Sporazumom koji je potpisan sa Pokretom Evropa sad, budu obezbijeđena sredstva za nastavak realizacije projekata Đalovića Pećina – 610 hiljada EUR, kao i za Ski centra „Cmiljača” – 2,3 miliona EUR.

U saopštenju se navodi da je, pored ostalih projekata, Vlada obezbijedila novac za rekonstrukciju postojećeg objekta bolnice u Bijelom Polju, (105 hiljada EUR), kao i 600 hiljada EUR za adaptaciju i opremanje tri operacione sale u Opštoj bolnici Bijelo Polje.

„Amandmanima Bošnjačke stranke, koji su postali sastavni dio Zaključka Odbora za ekonomiju i finansije, obezbijeđeno je dodatnih 550 hiljada EUR za Program izgradnje lokalne infrastrukture, koji će biti usmjereni na izgradnju i asfaltiranje putneva: Goduša – Azane, Godijevo – Kradenik i put u Ličinama u MZ Korita“, kaže se u saopštenju.

Smailović je, govoreći o rekonstrukciji puta Srđevac – Sušica (I faza), napomenuo da se i taj projekat nalazi u budžetu za ovu godinu, ali da se početak radova očekuje kada se riješe svi sporovi u vezi sa eksproprijacijom zemljišta.

„Svi navedeni projekti od izuzetnog su značaja za razvoj naše opštine i svakodnevno funkcionisanje njenih stanovnika. Vjerujem da će Vlada i Uprava za kapitalne projekte, u saradnji sa opštinom Bijelo Polje, na kvalitetan način iskoristiti sredstva opredijeljena kroz kapitalni budžet i ubrzati realizaciju svih pomenutih projekata“, rekao je Smailović.

