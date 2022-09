Skupština usvojila rebalans budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta kao i izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore.

Za rebalans je glasao 41 poslanik, 13 je bilo uzdržano, a jedan protiv.

Skupština nije utvrdila postojanje razloge da taj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je ranije da je Vlada bila primorana da predloži rebalans ovogodišnjeg budžeta kako bi se zaokružila godina i izbjegao bankrot.

“Rebalans je suštinska verifikacija aktuelnog trenutka u javnim finansijama, usloženog kroz dejstvo zakona koji su stvorili nove dodatne rashode i za koje imamo potrebu da ih finansiramo i obezbijedimo stabilan život u Crnoj Gori do kraja godine”, rekao je Damjanović tokom rasprave u parlamentu.

Izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na prvobitni zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto.

U odnosu na prvobitni Zakon o budžetu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 52,6 miliona EUR na 1,07 milijardi EUR, budžeta državnih fondova 97,96 miliona EUR na 932,91 milion EUR, transakcije finansiranja 25 miliona EUR na 353,97 miliona EUR, rezerve 18,2 miliona EUR na 85,69 miliona EUR, dok je kapitalni budžet umanjen 2,5 miliona EUR na 239,97 miliona EUR.

Prihodi budžeta u ovoj godini projektovani su u iznosu od 1,93 milijarde EUR ili 36 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prvobitno planirane manje 3,7 miliona ili 0,2 odsto.

Za izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore glasao je 41 poslanik, 15 je bilo uzdržano, a jedan protiv.

Skupština je utvrdila postojanje razloge da ta Odluka stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Izmjenom odluke o zaduživanju se, umjesto 560 miliona EUR nedostajućih sredstava u tekućem budžetu, planira 756 miliona EUR. Umjesto prvobitno predviđenog zaduženja do 70 miliona EUR, predlaže se da to zaduženje bude do 350 miliona EUR.

