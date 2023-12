Skupština sjutra o predlogu da Radović bude guvernerka CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština bi sjutra trebalo da razmatra predlog da se aktuelna izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, imenuje za guvernerku Centralne banke (CBCG).

Predlog za imenovanje Radović na čelnu poziciju CBCG podnio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

Milatović je ranije, prilikom obrazlaganja predloga, kazao da Radović ima profesionalno iskustvo duže od 20 godina, brojna priznanja, te da je prva žena kandidat za tu poziciju.

“Uvjeren sam da će njeno imenovanje značajno doprinijeti Centralnoj banci i njenoj ulozi u ekonomskom sektoru Crne Gore. Očekujem da efikasno radi na realizaciji ciljeva Centralne banke i očuvanja finansijskog sistema”, kazao je Milatović na konferenciji sredinom novembra.

On je dodao da očekuje i da Radović promoviše i štiti nezavisnost CBCG od svih uticaja, među njima i pri predlaganju viceguvernera.

Godinama unazad na čelu CBCG je Radoje Žugić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS