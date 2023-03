Skroman promet i pad indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi u kojoj je Ministarstvo finansija, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX oslabili su po 0,9 odsto na 1.026,43 poena, odnosno 14.675,95 bodova.

Promet je iznosio 39,56 hiljada EUR i bio je oko 25 odsto manji od prošlosedmičnog.

Ministarstvo finansija je u ime crnogorske Vlade, posredstvom kreditnog aranžmana sa Deutsche bankom, obezbijedilo 100 miliona EUR za finansiranje budžetskih obaveza u tekućoj godini i ta sredstva su već na raspolaganju državi.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je ugovor sa bankom zaključen na tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom koju čini šestomjesečni Euribor uvećan za iznos margine od 5,9 odsto.

“Prva rata kamate plaća se šest mjeseci od povlačenja kreditnih sredstava, dok će otplata glavnice započeti 12 mjeseci nakon povlačenja tih sredstava i biće sprovedena plaćanjem pet jednakih rata glavnice”, navodi se u saopštenju.

Takođe, pored troškova kamate, na iznos kredita plaća se naknada za obradu kredita u iznosu od 1,35 odsto ukupne vrijednosti kredita, odnosno u iznosu 1,35 miliona EUR. Naknada za obradu kredita plaća se kao odbitak od ukupnog iznosa kredita.

“Pozajmica od 100 miliona kod respektabilnog partnera, predviđena je Zakonom o budžetu za tekuću godinu i realizovana je u cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava, a u funkciji redovnog i nesmetanog izmirivanja svih obaveza države”, rekli su iz Ministarstva.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je, odgovarajući na kritike u vezi sa zaduženjem, objasnio da kamatna stopa po kojoj se država zadužila kod Deutsche banke jeste visoka, ali je ona ispod nivoa inflacije u Crnoj Gori.

On je kazao da se radi o projektovanom zaduženju, a da su kamatna stopa i uslovi posljedica globalnih dešavanja na koje Crna Gora ne može da utiče nimalo.

Takođe, ove sedmice je Agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P) potvrdila stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanja ocjene ‘B/B’.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da taj resor pozdravlja potvrdu kreditnog rejtinga države, ocjenjujući da je to zadovoljavajući rezultat usred aktuelnih, globalnih i domaćih okolnosti, kao i potvrda da se Vlada odgovorno suočava sa datim izazovima.

U izvještaju S&P se navodi da bi se do poboljšanja rjetinga Crne Gore moglo doći u slučaju brže fiskalne konsolidacije, uz proširenje ekonomske baze, čime bi se ojačala otpornost na eksterne šokove. U ovom scenariju, očekivanja su da neto javni dug potencijalno bude ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), uz ostvarenje primarnog suficita.

Ove sedmice je na tržištu kapitala gubila Štamparija Obod 20 odsto na jedan EUR, Poslovno-logistički centar Morača neznatno na četiri EUR, Port of Adria 8,8 odsto na 31,56 centi i Luka Bar pet odsto na 76 centi.

Poskupila je dionica Instituta za crnu metalurgiju 3,3 odsto na 31 cent i Elektroprivrede 1,7 odsto na 4,92 EUR.

Predstavnici te eleketroenergetske kompanije i konzorcijuma Planetsoft potpisali su ugovor o nabavci i implementaciji softvera DMS za upravljanje dokumentacijom i projektnim aktivnostima, kao i softvera za praćenje i upravljenje terenskim ekipama.

Ugovor, ukupno vrijedan oko 1,8 miliona EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV), u ime EPCG potpisali su, izvršni direktor Nikola Rovčanin i glavni finansijski direktor Miro Vračar, a u ime konzorcijuma Planetsoft, koga konstituišu kompanije: Planetsoft Beograd i Planetsoft Banja Luka, te podgorička kompanija B-ONE, izvršni direktor Planetsoft Beograd Ivan Topličić.

Rovčanin je kazao da će uvođenjem u poslovanje softvera DMS posao biti znatno olakšan i ubrzan, što je izuzetno važno ako se uzme u obzir da je EPCG krenula u veliki investicioni ciklus, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Cijena akcije ostala je nepromijenjena kod Crnogorskog Telekoma 1,6 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) jedan EUR, Jugopetrola 12,6 EUR i Izbor Bar 0,04 centa.

Akcija Trenda koštala je 5,3 centa.

Ove sedmice je ozvaničen početak sprovođenja Paketa energetske podrške Evropske unije (EU) Crnoj Gori, vrijedan ukupno 30 miliona EUR, sa ciljem da pomogne zemlji u prelasku na zelenu energiju, ali i da podrži ugrožene kategorije stanovništva da se izbore sa uvećanim troškovima života izazvanim ratom protiv Ukrajine.

Na raspolaganju Crnoj Gori stavljena je tranše od 27 miliona za pomoć za više od 45 hiljada crnogorskih građana.

Uplata druge tranše, u iznosu od tri miliona EUR, očekuje se početkom naredne godine.

Kroz ovaj Paket, pomoć od 150 EUR dobiće 40,55 hiljada korisnika najniže penzije, 219 korisnika privremene nadoknade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i 454 korisnika novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca.

Takođe, 6,35 hiljada porodica, koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dobiće po 350 EUR.

Za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i sektoru privrede opredijeljeno je 13 miliona EUR, a predviđena je i podrška malim i srednjim preduzećima u dijelu energetske efikasnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS