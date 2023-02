Sjutra sastanak podrške opstanku Bolnice Meljine i Instituta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Opštine Herceg Novi, lokalnog parlamenta i hercegnovske Turističke organizacije (TO) održaće sjutra sastanak sa turističkom privredom, kako bi, kako navode, zajedno dali podršku borbi za spas Bolnice Meljine i Instituta „Simo Milošević“.

Sastanak će biti održan u u velikoj sali lokalnog parlamenta u deset sati i 30 minuta.

Prisutnima će se obratiti predstavnici lokalne samouprave i direktorica Bolnice Meljine, Olivera Elez.

“Opština, lokalni parlament i TO Herceg Novi pozivaju turističke privrednike da se u što većem broju odazovu ovom pozivu, kako bi svi zajedno dali podršku i dodatni impuls borbi za spas Bolnice Meljine i Instituta, u kapacitetu koji je jedini adekvatan za građane Herceg Novog, turiste i goste našeg grada”, navodi se u saopštenju Opštine.

Oni su pozvali turističku privredu da svojim prisustvom i brojnošću istaknu važnost pomenutih institucija za opstanak i dalji razvoj turizma grada i očuvanje Herceg Novog kao centra zdravstvenog turizma Crne Gore i regiona.

