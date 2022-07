Sjutra s Đurovićem o turističkoj sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članovi Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG) razgovaraće sjutra u Ulcinju sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma, Goranom Đurovićem, o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva, pored Đurovića, učestvovaće predsjednica PKCG, Nina Drakić, predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Barjaktari, brojni privrednici, predstavnici ministarstava ekonomskog razvoja i turizma i zdravlja, Nacionalne turističke organizacije, Instituta za javno zdravlje, uprava prihoda i carina (UPC) i za inspekcijske poslove (UIP), Aerodroma Crne Gore, AirMontenegra i lokalnih turističkih organizacija.

Na sjednici će, kako je najavljeno, biti predstavljen projekat pod nazivom Reforma sezonskog zapošljavanja u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Sjednica će biti održana u zgradi Opštine Ulcinj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS