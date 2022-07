Sjutra prezentacija knjige o perspektivama regionalne ekonomske saradnje

Podgrica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska panevropska unija (CPEU) organizovaće sjutra prezentaiju knjige pod nazivom Regionalna ekonomska saradnja V4 i WB6: razmjena iskustava i znanja u kontekstu zajedničkog regionalnog tržišta i post-covid ekonomskog oporavka.

Prezentacija se, kako je objašnjeno iz CPEU, organizuje u okviru istoimenog projekta koji je podržao Međunarodni Višegrad fonda, čiji osnivači su vlade Češke, Mađarske, Slovačke i Poljske.

Na predstavljanju knjige će govoriti predsjednica CPEU, Gordana Đurović, kao i ambasadori Slovačke, Mađarske i Češke Boris Gandel, Jozsef Negyesi i Janina Hrebickova.

„Knjiga je rezultat rada istraživačkog tima koji je okupio 21 istraživača iz četiri zemlje Višegradske grupe – V4 – Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, kao i šest država Zapadnog Balkana ZB6 – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija“, objašnjeno je iz CPEU.

Projekt je usmjeren na razmjenu iskustava regionalne ekonomske saradnje u okviru procesa evropskih integracija između Visegradske grupe i zemalja regije, prenos znanja i preporuke za dalju regionalnu ekonomsku saradnju zemalja Zapadnog Balkana.

Fokus je, kako su kazali iz CPEU, na jačanju Zajedničkog regionalnog tržišta ZB6, korištenjem iskustva ex-CEFTA zemalja, kao i saradnji tih zemalja danas unutar jedinstvenog tržišta Unije.

„Knjiga istražuje aktuelnu temu regionalnih ekonomskih integracija i kritički analizira predložene modele kao što su CEFTA 2006 sporazum, Akcioni plan za zajedničkog regionalno tržište, iza koga je stalo šest vlada regiona i EU u novembru 2020. godine, kao i nove predloge poput inicijative Otvoreni Balkan iz prošle godine, koja nije uspjela da okupi sve zemlje regije“, navodi se u saopštenju.

Dodatna vrijednost projekta je u tome što je okupio projektne partnere iz deset organizacija iz V4 i WB6 zemalja, kao što su CPEU, Centar za društvena i ekonomska istraživanja (CASE) iz Poljska, Robert Schuman Institute (RSI) iz Mađarske, Institut za politiku i društvo iz Češke, MESA 10 – Centar za makroekonomske i socijalne analize iz Slovačke, Centar za vanjsku politiku (CFP) iz Srbije, Institut za razvojna istraživanja (ACER) iz Albanije, Finance Think – Economic, Research and Policy Institute iz Sjeverne Makedonije, Vanjskopolitička inicijativa (FPI BH) iz Bosne i Hercegovine i Institut za istraživanje razvoja (Riinvest) iz Kosova.

Pored knjige sa preporukama za nastavak evropskih ekonomskih integracija u okviru integracija prema EU, projekat je organizovao vebinar o uklanjanju prepreka u regionalnoj trgovini, okrugli sto posvećen integracionom putu od CEFTA sporazuma do jedinstvenog tržišta EU i seriju dodatnih predavanja, objavljivanja stručnih radova, učešća na konferencijama, tribinama i debatama na temu evropskih ekonomskih integracija Crne Gore i regiona.

Završna konferencija biće održana sredinom septembra u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS