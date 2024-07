Sjutra otvaranje zajedničke pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić otvoriće sjutra zajedničku pograničnu željezničku stanicu u Bijelom Polju.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva rekli su da će otvaranjem zajedničke stanice biti skraćeno vrijeme zadržavanja i potrebne procedure na graničnom prelazu između Crne Gore i Srbije.

Kako su dodali, time će se omogućiti nesmetan protok ljudi i robe, kao i povećanje stepena korišćenja transportnih sredstava.

“Ovaj projekat spada u širi kontekst regionalne saradnje u okviru Berlinskog procesa, odnosno Transportne zajednice Jugoistočne Evrope i Akcionog plana. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

