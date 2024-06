Sjutra o budućnosti penzionog sistema u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, okupiće sjutra regionalne eksperte iz oblasti javnih finansija, koji će učestvovati na panelu Budućnost penzionog sistema u Crnoj Gori: Iskustva iz regiona.

Milatović je u prethodnom periodu pokrenuo dijalog o temama od društvenog značaja, a reforma penzionog sistema predstavlja važno pitanje u društvenom životu Crne Gore. Stoga je predstojeći panel prilika da stručnjaci iz ove oblasti prezentuju različite pristupe i iskustva u penzionim reformama.

Na panelu će govoriti član Fiskalnog savjeta Srbije i docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Nikola Altiparmakov, profesor na Institutu za javne finansije i poslovno veleučilište Zagreb, Predrag Bejaković, i profesor i predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Mitja Čok.

Moderator će biti izvršni direktor Fidelity consultinga, Miloš Vuković.

Događaj će se održati u maloj sali Muzičkog centra Crne Gore u 11 sati, a nakon razgovora gosti u publici će panelistima imati priliku da postave pitanja.

Ovo je drugi po redu panel Razgovor sa predsjednikom, nakon otvorene diskusije na temu Evropska perspektiva Crne Gore, sa rektorkom Koledža Evrope, Federikom Mogerini.

Razgovor sa predsjednikom, format koji uključuje diskusije o temama koje su važne za crnogorsku javnost, prilika su da se građanima, kroz dijalog i razmjenu mišljenja eminentnih stručnjaka iz tematskih oblasti, bliže predstave perspektive i otvori diskusija o temama od značaja za budućnost društva.

Prenos se može uživo pratiti na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika Crne Gore.

