Sjutra konferencija povodom završetka posjete Misije MMF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Centralne banke (CBCG), Ministarstva finansija i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) organizovaće sjutra konferenciju za novinare povodom završetka posjete Misije MMF-a Crnoj Gori.

Medijima će se obratiti šef Misije MMF-a za Crnu Goru, Srikant Seshadri, guverner CBCG, Radoje Žugić, i vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Ministarstvu finansija, Danko Dragović.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, prošlog mjeseca je u intervjuu Pobjedi kazao da će Vlada o ulasku u finansijski aranžman sa MMF-om razmišljati u slučaju teških poremećaja u narednoj godini, kako na finansijskom, tako i na tržištima hrane i energenata, poručujući da će stečena prava građana biti sačuvana.

“Pravovremeno ćemo razmotriti potencijalne aranžmane sa kredibilnim partnerima poput MMF-a, za koji moram da naglasim da, za razliku od bespotrebno negativne konotacije u javnosti koja nerijetko ima i uslovni ton, na svjetskom međunarodnom tržištu podrazumijeva dodatnu sigurnost i bolju početnu poziciju u pregovorima sa drugim finansijskim institucijama”, kazao je tada Damjanović.

Kada je u pitanju izazov za narednu godinu, Damjanović smatra da su partneri, prije svega, oni koji imaju međunarodni kredibilitet i politički i finansijski, a to su MMF i Svjetska banka (SB).

Damjanović i Žugić su u oktobru u Vašingtonu prisustovali Godišnjem zasijedanju SB i MMF-a, na kojem je detaljno razgovarano o mogućnostima za produbljivanje saradnje, kao i o prognozama i projekcijama finansijskih prilika Crne Gore.

