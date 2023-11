Sjutra dodjela nagrada PKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nagrade Privredne komore (PKCG) biće sjutra podijeljene u Vili Gorica.

Nagrade PKCG će, kao najveće privredno priznanje u državi, dobitnicima uručiti predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

Iz PKCG su objasnili da se nagrada za uspješno poslovanje dodjeljuje u tri kategorije.

Dobitnik nagrade za žene koje imaju udio u vlasništvu ili ulogu u menadžmentu privrednog društva je podgorička firma Osmi red – D.

Barsko preduzeće C.G. Control dobilo je nagradu koja se dodjeljuje preduzetnicima i malim kompanijama, a Donator iz Tuzi za srednja i velika.

Nagrada za inovativnost biće dodijeljena podgoričkom Flourishu.

Dobitnik nagrade za unapređenje menadžmenta je osnivač i izvršni direktor NALL group-a, Jovan Lekić.

Nagrada za društvenu odgovornost pripala je kompaniji Put – Gross iz Bijelog Polja.

