Sistemski se radilo na razbijanju Saveza udruženja penzionera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od juna prošle godine došlo je do drastične promjene usmjerene protiv Saveza udruženja penzionera i sistemski se radilo na urušavanju i razbijanju Saveza, ocijenila je potpredsjednica udruženja, Jelena Međedović.

Ona je, na sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera, kazala da je vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) Ranko Aligrudić to otvoreno saopštavao i uz opasku da je Savez nevladina organizacija (NVO) i „da je kao državna organizacija udaljena“.

„Da ne očekuje pomoć od Fonda PIO i da će u Fondu nastojati da registruju što više NVO, pa i ako to bude i pet članova“, rekla je Međedović.

Ona je, kako je saopšteno iz Saveza udruženja penzionera, navela da je Aligrudić velikodušno predložio da se penzioneri bave izradom projekata koje bi usmjerili prema evropskim fondovima i zakonodavnoj vlasti, a da dobijeni novac usmjere prema Fondu PIO, koji bi opredjeljivao pomoć po sopstvenoj procjeni.

Međedović je kazala da se sva aktivnost Aligrudića i menandžmenta za godinu i po sastoji u tome što su formirali komisiju za kontrolu trošenja sredstava prethodnog rukovodstva.

„Što su uskratili humanitarnu pomoć penzionerima i uzeli samo jedan osnov — visinu penzije, smanjili broj korisnika za odmor i rekreaciju, obustavili stambenu izgradnju na koju je Savez bio ponosan, uskratili brojne ugovore i povoljnosti za penzionere“, navela je Međedović.

Ona je rekla da je Aligrudić ispunio obećanje da će omogućiti registraciju više NVO, pa su konstitusali Pokret penzionera kao, kako je kazala, konfrontaciju Savezu i trasirali put razbijanja Saveza.

Međedović je navela da niko nema ništa protiv da se kontroliše rad bilo kojeg rukovodstva, ali da se to moglo raditi, a da se aktivnost vezana za penzionere ne obustavlja.

„Dakle, njegovim imenovanjem penzioneri Crne Gore imaju dva smjera gdje jedan vodi ka razbijanju, za šta se Aligrudić otvoreno zalagao, i drugi koji je za očuvanje jedinstva Saveza penzionera na čelu sa predsjednikom Brankom Vešovićem, čijom velikom zaslugom i korektnim radom Savez funkcioniše kao takav“, kazala je Međedović.

Prema njenim riječima, zbog svega navedenog i mnogo više nenavedenog Aligrudiću je izrečeno nepovjerenje velike većine crnogorskih udruženja.

„Jednoglasno je takav stav zauzeo Upravni odbor Saveza, potom Skupština Saveza penzionera, što se nije dogodilo ni jednom direktoru koji je do sad bio na čelu Fonda PIO“, rekla je Međedović.

Ona je dodala da reorganizacija u Upravnom odboru Fonda PIO kao i novoimenovani predsjednik Upravnog odbora Alija Košuta daju nadu penzionerima da uvaže zahtjeve velikog broja crnogorskih penzionera i predlože smjenu Aligrudića koji je,

kako je ocijenila, svu aktivnost usmjerio na razbijanje penzionerske organizacije.

Penzioneri, kako je rekla Međedović, očekuju da to bude čovjek koji će se zalagati za dostojanstven život populacije kojima to s pravom pripada.

„Da će se zalagati da se uvedu socijalni kartoni, što bi predstavljalo izvjesnu bazu podataka o statusu penzionera, socijalnim stanovima za penzionere, a posebno razmotriti mogućnost da se u u zakon uvrsti predlog o socijalnim penzijama“ kazala je Međedović.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera, Branko Vešović, kazao je da u programu Evropa sad „penzionera nije bilo nigdje“.

„Pojavili su se na sjeveru (kažu pokret penzionera) koji traže najniže penzije da se povećaju“, rekao je Vešović.

On je dodao da su ih podržali i održali zajednički sastanak.

„Ali, nažalost, njih potpomaže Fond PIO i direktno direktor Fonda da razbiju jedinstvo Saveza penzionera. Njih interesuje više politika. Objasnili smo im da ih podržavamo, ali da nećemo nikada nikoga pozivali da idu na ulicu“, kazao je Vešović.

On je rekao da vjeruje u institucije sistema i da će do pomaka i povećanja penzije doći.

Vešović je naveo da pogotovo vjeruje ministru finansija Aleksandru Damjanoviću da će ispuniti dato obećanje, najavljeno uskladivanje od 1. septembra.

On je kazao da se nada da je društvo u cjelini ocijenilo da su penzije u velikoj stagnaciji i da će iznaći način da upristoje penzije.

Kako je naveo Vešović, pogotovo zbog toga što su svi političati i naročito poslanici u parlamentu saglasni da su primanja penzionera u posljednje vrijeme drastično urušena.

„Što se tiče obezbeđivanja zimnica za penzionere, kažu da su farmeri ove godine poskupili cijene mesa i da čekaju da se resorna ministarstva i Fond PIO dogovore sa mesnim industrijama“, rekao je Vešović.

On je kazao da najdalje do 10. septembra treba da znaju rezultate kako bi se penzioneri upisivali i nastavili posao koji se radio prethodnih godina.

