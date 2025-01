Sindikalna potrošačka korpa u četvrtom kvartalu 1,97 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa za posljednji prošlogodišnji kvartal iznosila je 1,97 hiljada EUR, što je pad od 1,5 odsto na kvartalnom nivou, ali i rast od 6,49 odsto na godišnjem, pokazali su podaci Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja.

Sindikalna potrošačka korpa (SPK) je u četvrtom kvartalu prošle godine bila 30 EUR niža nego u trećem, kada je iznosila dvije hiljade EUR.



Prema podacima Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja, SPK je u četvrtom tromjesečju 2023. godine iznosila 1,85 hiljada EUR, što znači da je na godišnjem nivou porasla 120 EUR ili 6,49 odsto.



„Razlike se bilježe u čak sedam kategorija troškova, i to troškova prehrambenih proizvoda, imputirane rente, tekućeg održavanja domaćinstva, stanovanja i komunalija, proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja, obrazovanja i kulture, kao i ljetovanja“, navodi se u saopštenju Centra.

Iz Centra su objasnili da je u pitanju peta SPK za četvoročlano domaćinstvo, kojom su obuhvaćeni oktobar, novembar i decembar.

U sastav SPK-a, shodno metodologiji, ulazi deset kategorija troškova od kojih su u četvrtom kvartalu u tri kategorije zabilježene promjene u odnosu na prethodni, odnosno treći kvartal.

Troškovi prehrambenih proizvoda bilježe pad od deset EUR ili 1,65 odsto, što znači da je četvoročlano domaćinstvo za te potrebe izdvajalo 595 EUR, dok je u trećem kvartalu izdvajalo 605 EUR.

„Na pad cijena prehrambenih proizvoda uticalo je ponovno donošenje odluke Vlade o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, ali ne u tolikoj mjeri koliko smo se nadali prilikom predstavljanja SPK za treći prošlogodišnji kvartal“, naveli su iz Centra.

Oni su dodali da, imajuću u vidu da je odlukom Vlade obuhvaćen veliki broj prehrambenih proizvoda koji su sadržani u SPK, očekivanja u pogledu značajnijeg smanjenja cijena tih proizvoda, a samim tim i iznosa ove kategorije troškova, nijesu ispunjena.

„Troškovi tekućeg održavanja domaćinstva zabilježili su rast u nominalnom iznosu od pet EUR ili 4,76 odsto, te ukupno iznose 110 EUR u odnosu na 105 EUR koliko su iznosili u prethodnom kvartalu. Rast ove kategorije troškova je zabrinjavajući, imajući u vidu da je takođe određeni broj artikala iz SPK-a bio obuhvaćen odlukom o ograničavanju cijena“, rekli su iz Centra.

Troškovi obrazovanja i kulture su u posmatranom periodu, shodno očekivanju, zabilježili pad od 25 EUR ili 19,23 odsto, jer tada nije bilo potrebe za dodatnim opremanjem đaka.

